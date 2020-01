Caso Mariela Zamora: policías arrestados e imputados por entorpecimiento funcional y abuso de autoridad»

Read Time 2 Minute, 46 Second

Se trata de dos Oficiales y el Jefe de una Comisaria

Jujuy al día® – En el marco de la investigación por el femicidio de Mariela Zamora, el Ministerio Público de la Acusación imputó a tres uniformados por delitos vinculados al manejo de evidencias del caso.

La investigación iniciada de oficio está a cargo del Dr. José Alfredo Blanco, Fiscal habilitado en Feria de la circunscripción San Pedro de Jujuy del MPA.

Las actuaciones fueron originadas luego que el Sr. Fiscal junto a su equipo, Ayudante Fiscal y secretario, realizaban actuaciones en la mencionada causa, en este caso disponer el análisis de las pruebas, entre ellas el cuchillo secuestrado.

Todo este material secuestrado en el lugar del hecho quedó en resguardo de Criminalística, y fueron entregados al Sr. Fiscal cumpliendo con los protocolos de preservación y seguridad de las evidencias.

También, en el lugar del hecho, se secuestraron los teléfonos celulares de la víctima y el acusado.

Al convocar al Oficial actuante, quien asistió junto a personal de Criminalística al lugar del hecho, para que haga entrega de los celulares, manifestó no tenerlos, ya que los había dejado al Oficial de relevo de la Seccional 48.

Ante esto, el Sr. Fiscal convocó a este segundo Oficial para la entrega de los equipos, pero este indicó que le dejaron los celulares sin decir a que causa correspondían, por lo que entregó los mismos al Jefe de la Seccional policial.

Ambos policías incumplieron todo el procedimiento de resguardo de pruebas y custodia de las mismas.

Ayer en la tarde, ambos policías y miembros de la Fiscalía fueron a la seccional para entrevistarse con el Jefe de la misma, el cual llegó tras el requerimiento del Sr. Fiscal.

Junto a testigos y personal de Criminalística, ingresaron antes que el uniformado a su oficina, y hallaron ambos teléfonos.

De la investigación surgió que el Jefe de la Comisaria sería familiar del imputado, y la tenencia de los celulares resulta sospechosa, ya que no envió los equipos a la Fiscalía por lo que la sospecha radica en que siendo familiar no debió intervenir y no debió tomar contacto con la evidencia que en ese contexto era manipulable.

Se procedió al secuestro de los teléfonos vinculados al crimen, realizando toma fotográfica del lugar y el levantamiento de pruebas.

Además, se ordenó el secuestro de los teléfonos celulares de los efectivos.

El Dr. José Alfredo Blanco ordenó su inmediato arresto, e imputó a los dos Oficiales del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público”, en tanto al Jefe de la seccional le imputó el delito de “entorpecimiento funcional y abuso de autoridad”.

En la mañana de ayer conocieron causa de imputación.

Las actuaciones fueron giradas a la Policía de la provincia para el inicio de las actuaciones administrativas.

Estado de la investigación del femicidio

El acusado de la muerte de Zamora, conoció causa de imputación “homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género (Femicidio), designo abogado defensor y se abstuvo de prestar declaración como imputado.

El Sr. Fiscal solicitó al Juzgado en Feria la detención del acusado, pedido al que le hicieron lugar.