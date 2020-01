Jujuy discriminada por Nación en la transferencia del FET buscando incidir en la situación de Milagro Sala

Read Time 2 Minute, 44 Second





Jujuy al día® – Los senadores Mario Fiad y Silvia Giacoppo denunciaron que el Ministerio de Agricultura de la Nación decidió castigar a los productores tabacaleros jujeños, al retener un monto de 222 millones de pesos en concepto de Fondo Especial del Tabaco, cuando por ley esos dineros deben ser acreditados automáticamente.

Fiad fue tajante al indicar que “existe una discriminación para con la provincia”, ya que “hay 222 millones de pesos que son de los productores y que no están siendo girados a Jujuy, cuando el expediente de Jujuy se inició el 15 de diciembre de 2019, mientras que a otras provincias que comenzaron después el trámite –como Salta y Tucumán- ya les liquidaron los fondos”.

El senador dijo que existe firmado entre Nación y Provincia un convenio de transferencia automática de fondos y éstos deben liquidarse, precisamente, automáticamente. “Este es un remanente de 2019 que ya se debería haber liquidado”, subrayó.

Consultado sobre a qué atribuye esta demora, Fiad infirió que se podría tratar de “una presión para obtener la libertad de Milagro Sala, tal como lo han expresado funcionarios del Gobierno Nacional”, situación que además está obligando a los tabacaleros jujeños a endeudarse a altísimos intereses para cumplir sus obligaciones básicas.

“Me parece que piensan que, dejando sin financiamiento al gobernador Morales, la provincia se deteriora, abriendo el juego a presiones políticas que puedan incidir en la situación de Milagro Sala, una política presa, no una presa política. Esto es absolutamente inaceptable desde cualquier punto de vista”, enfatizó el senador.

“Animosidad, presión y castigo”

En tanto, la senadora Silvia Giacoppo indicó que la suma “pisada” por el Gobierno nacional es de $ 222.000.902,56, por lo cual se entiende que existe una “animosidad de atacar en forma directa a los productores jujeños”, ya que el sistema de acreditación automática no requiere que nadie levante el teléfono para destrabar los fondos. “Eso dice la Ley 19.800”, agregó.

Frente a esto, anunció que “en forma inmediata vamos a pedir una reunión con carácter de urgente con las autoridades de Nación, para que nos digan cuál es la verdadera razón de esta demora en contra de la provincia de Jujuy. Al único que están castigando es al productor tabacalero y a todas las familias que dependen de esta actividad”, remarcó.

También Giacoppo recordó que se ha renovado el convenio de pago automático a fines de 2019, tras lo cual explicó que “la industria deposita el día 15 de cada mes el valor de la recaudación por el impuesto al cigarrillo. La ley dice que eso debe ser transferido en forma inmediata, según la alícuota que le corresponde a cada provincia”.

“Acá, hay una discriminación a Jujuy. No le encontramos explicación técnica, ya que no hay ninguna observación en el expediente. Nos preguntamos si esta es una forma de presionar al señor Gobernador. Por querer castigarlo a él por la prisión de Milagro Sala, se termina castigando a un sector productivo que se encuentra en plena cosecha. El tabaco no espera y el obrero necesita cobrar por su trabajo”, finalizó la senadora.