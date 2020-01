Se viene un nuevo Encuentro de Copleros en Purmamarca, provincia de Jujuy

Read Time 4 Minute, 6 Second

Jujuy al día® – El próximo 11 de enero en Purmamarca, provincia de Jujuy, se realizará el 36º Encuentro de Copleros, un espacio autogestivo impulsado por la comunidad purmamarqueña, que desde el año 1984 promueve la preservación, el rescate y la revalorización de la copla como una de las expresiones culturales de resistencia más genuinas del pueblo.

“La cultura popular puede ser defendida por sus propios hacedores culturales, lejos de intereses económicos y políticos partidarios, demostrando que otro tipo de organización es posible recurriendo a principios comunitarios elementales como la solidaridad, la colaboración y el compromiso”, destacan los organizadores de este encuentro que el año pasado reunió a unos 800 copleros de todo el país en intensas y creativas ruedas de contrapunto, haciendo sonar sus cajas y cantando hasta el amanecer.

Para conocer algunos detalles de este auténtico hecho cultural, que es bandera y orgullo de Purmamarca, Palabras dialogó con Selva Vilte, fundadora y organizadora del Encuentro.

¿Cómo surge el Encuentro?

El encuentro surge en 1984, y realmente pensábamos que sería el único, como una forma de desafiar y colocar una resistencia al inmenso dolor que nos había impuesto después la sangrienta dictadura militar, que castigó de manera tan terrible a los argentinos.

La idea era juntarnos para podernos abrazar, para mirarnos a la cara, y especialmente para cantar lo que nosotros sabemos hacer, que son las coplas, el canto popular típico de Purmamarca, y así recorrimos estos 36 años, y como una de las fundadoras, con muchos años y mucha experiencia, puedo asegurar que no hemos equivocado el camino.

¿Cuáles son las principales características del Encuentro?

Las características del encuentro son únicas en el país, es una actividad que no tiene subsidios, donde no se cobra nada, ni se vende nada. Todo es esfuerzo y voluntad comunitaria, para preservar y revalorizar una de las expresiones genuinas de nuestro pueblo: el canto de la copla.

Es un espacio no comercial, y no competitivo, donde este año también contaremos junto al esfuerzo y la colaboración de la comunidad purmamarqueña con una imprescindible articulación de sus instituciones, desde la Comisión Municipal de Purmamarca, el Club Atlético Santa Rosa de Lima y la Escuela N° 21 Pedro Goyena, además de los distintos artistas que de manera desinteresada formarán parte del Acto Cultural que haremos el día 10 de enero.

¿Cuál es tu balance de estos 36 años y tus expectativas con lo que vendrá?

Han sido 36 años donde hemos resistido a toda injerencia política y comercial, pero también a convertirnos en un espectáculo, porque la copla no es un espectáculo, no hay escenario, no hay micrófonos, nos juntamos como lo hacemos en nuestras fiestas familiares, en carnaval, en rondas.

Obviamente, eso no implica que en estos 36 años los conflictos políticos y sociales que nos rodean no hayan estado presentes, porque las coplas que va diciendo el coplero van denunciando los sufrimientos, lo que va pasando dentro de la política y la sociedad, van contando sus dolores, y sus carencias.

Todo eso queda plasmado en la rueda, por eso la copla hace historia, es historia, y respeto a la cultura del pueblo que muchas veces ha sido menoscabada por la cultura oficial, que solo muestra lo más famoso, muchas veces invisibilizando lo que el pueblo con su sabiduría produce, porque eso son las coplas: sabiduría y filosofía popular.

Luego, no puedo dejar de destacar que iniciamos con 100 personas, y este año esperamos que vengan unos 800 copleros de toda la provincia, pero también de Tucumán, de Salta, que vienen este día porque saben que esta es su fiesta, que aquí el homenajeado es el coplero, que la copla es la dueña de la fiesta. Entonces mejor balance imposible.

Programa 36° Encuentro de Copleros en Purmamarca

Viernes 10

Acto Artístico Cultural de Apertura del 36° Encuentro de Copleros a realizarse en las escalinatas del histórico algarrobo, cito en calle Lavalle N°200

Inicio:18 hs. Finalización:22 hs. ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

– Duo Crisalido: Franco Paredes y Carlos Mamani (invitado Germán Zumbaño).

– Hugo Cazón: Compositor Purmamarqueño.

– Homenaje a Coplerxs colaboradores fallecidxs, entrega de recordatorios

– Movimiento Andino Danzante: Daniela Cazon, Martin Esquivel Viveros, Nadia Viveros, Mariana Angeles Castro Humahuaca

– Noelia Gareca : Cantora Jujeña.

– Chemandinga Purmamarca : banda de música fusion y de autor.

– Nadia Larcher: cantora catamarqueña.

Sábado 11

11 hs. Recepción y bienvenida a los copleros y cuadrillas en Plaza 9 de Julio.

13 hs. Almuerzo exclusivo y gratuito para copleros y copleras en Predio de Club Atlético Santa Rosa de Lima

15 hs. Encuentro de Copleros , donde se compartirán 400 lts. de chicha elaborada de forma artesanal, hasta 20 hs.,en Predio de Club Atlético Santa Rosa de Lima

