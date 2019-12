La vacuna contra el sarampión está incluida en el calendario y es totalmente gratuita

Read Time 1 Minute, 34 Second

Jujuy al día® – Ante la circulación de un brote de sarampión a nivel mundial, el Ministerio de Salud de Jujuy solicita a la población que verifique y complete el esquema de vacunación obligatorio para proteger su salud y la de toda la comunidad.

En la actualidad, Argentina cuenta con 85 casos confirmados en la Provincia de Buenos Aires. La circulación del virus del sarampión en la Región de las Américas continúa activa. En el corriente año se notificaron más de 45.001casos confirmados. Estados Unidos de Norteamérica y Brasil han dado cuenta de la mayor cantidad de casos. A esto se suma la situación epidemiológica en Europa, donde en el último año se triplicó la incidencia de la enfermedad.

Ante el escenario mundial, la cartera sanitaria recomienda que toda la población verifique si tiene completo el esquema de vacunas que indica que; todos los niños deben recibir la inmunización a los 12 meses y a los 5 años un refuerzo de la vacuna triple viral. También, aquéllos adultos mayores que hayan nacido a partir de 1965 deben tener dos dosis de vacuna.

Por otra parte, otra de las recomendaciones va dirigida al equipo sanitario, que deberá extremar las medidas preventivas e intensificar la vigilancia epidemiológica; clínica y de laboratorio, con lo cual deberán estar atentos y ante cualquier sospecha, notificar, tomar muestra y mandar a constatar para poder detectar en forma temprana si contamos con algún caso confirmado.

Para los viajes al exterior, las recomendaciones nacionales son tener completo el calendario de inmunizaciones, que no viajen los niños menores a 12 meses ya que no están protegidos aún, y los adultos deben recibir al menos una dosis de vacuna por lo menos 15 días antes de viajar si es que no la tuviere.