26 de diciembre 2019

ARIES: En el amor, estos días te sentirás más insegura en tu relación de pareja. Te preocupa mucho que no esté disponible cuando tú lo necesitas y crees que no tiene interés. Estás convencidísima de que la única que se esfuerzas eres tú, pero la verdad es que estás exagerando. Por qué no intentas averiguar qué le preocupa.

TAURO: hoy procura no pasarte con los gastos porque quizá dentro de poco necesitarás tener recursos para pasar sin problemas un pequeño bache económico que se te avecina. Lo superarás si ahora eres precavido. En el amor, excelente semana para ustedes y si están en pareja mejor.

GEMINIS: hoy discutirás sobre un tema que te molesta, no lo hagas con tanta vehemencia, tu interlocutor no es el enemigo, sólo es alguien que tiene otra opinión. En el amor, puedes empezar a superar la crisis, el ambiente navideño te ayudará. La primera causa de tus males es la intervención de otras personas en la relación. Tu propósito para el Nuevo Año debe ser evitar que nadie más se meta en tu vida amorosa.

CANCER: en el aspecto amoroso te planteas positivamente un tema que te tenia inquieto, aunque requerirá que te dediques a ello un esfuerzo personal. Tienes que dejar atrás temores que se relacionan con el pasado y vivir intensamente este momento excepcional que atraviesas, porque quien tienes al lado te ama de verdad.

LEO: Desde hace unas semanas estás atravesando un ciclo de dificultades a todos los niveles pero ahora podrás mejorar mucho la situación cambiando tu actitud. Debes de evitar pensar tanto en el futuro y centrarte más en el presente. En estos días disfruta del momento y busca las cosas positivas que te hacen sentir mejor.

VIRGO: En tu lista de buenos propósitos para el nuevo año, no te olvides anotar que debes confiar más en tu talento. La inseguridad que muestras a veces en ti misma es el único obstáculo para que alcances el éxito que te mereces. Deja de subestimarte y ponte a luchar en serio por tus sueños.

LIBRA: En el terreno económico estás entrando en un período de crecimiento que se prolongará hasta mediados del 2020. Incluso una situación que valoras negativamente en tu trabajo, acabará siendo algo muy positivo. No te dejes llevar por los prejuicios.

ESCORPIO: Despedirás el año bien en lo alto si sabes reconocer las múltiples cosas buenas que te rodean. Tu carisma será todavía más potente y esto unido a tu espíritu emprendedor te ayudará a materializar tus proyectos o a encontrar el trabajo soñado.

SAGITARIO: hoy es un día que te llega cargada de estímulos que te pueden conducir a un éxito sin precedentes. Si trabajas en relación de dependencia, tendrás que poner límites a una persona de ese entorno que está frenando tu avance. No te resultará fácil porque odias este tipo de situaciones pero ya sabes que es mejor ahora que después.

CAPRICORNIO: En estos días tu creatividad estará a tope y te resultará fácil conectarte con los demás para que comprendan tus ideas. Pero ustedes deben de entender que no todo el mundo tiene sus mismos gustos, así que no intentes imponerle nada a nadie. Con su simpatía y persuasión conseguirás mejores resultados.

ACUARIO: Recibirás en estos días muy buenas noticias que se relaciona con tu trabajo. Una respuesta que esperabas se producirá y será muy positiva. Además, también puedes recibir ahora el reconocimiento por tu trabajo durante este año que termina. A lo largo de esta semana se te presentarán también nuevas oportunidades en el aspecto económico.

PISCIS: La energía te desborda y tienes que controlarla, porque si la canalizas adecuadamente te resultará de gran utilidad. Modifica ahora que te sientes con fuerzas .Llevas unos días desmotivada, pensando que no vale la pena esforzarse. Te has dejado contagiar por el ambiente negativo de tu alrededor y has adoptado la misma actitud de las personas que te rodean.

