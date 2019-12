Se desarrolló la primera Expo Emergencias

Read Time 2 Minute, 7 Second

Jujuy al día® – Ayer, en el predio del RIM 20, se desarrolló por primera vez la Expo Emergencias en conmemoración del Día Nacional de Defensa Civil que se celebra cada 23 de Noviembre. En esta oportunidad se trabajó en conjunto con distintas instituciones gubernamentales y no gubernamentales que actúan ante emergencias.

Todas pudieron exponer durante la jornada las actividades que realizan, muestras y juegos para los niños y niñas, compartir el material con el cual trabajan e hicieron recomendaciones a los vecinos sobre cómo actuar ante una emergencia.

El acto de cierro de la Expo estuvo presidida por el ministro de Seguridad de la Provincia, Ekel Meyer, quien agradeció y destacó los valores que unen a los trabajadores de cada organismo. “Los protagonistas son todas las instituciones que están presentes hoy, hombres y mujeres que dejaron sus familias y sus actividades y eso es lo que hacen siempre, estar para ayudar a los otros ante una emergencia y eso es lo que los hace distintos”.

“Lo destacable es habernos reunido en momento donde no hay una emergencia, compartir y cruzar conocimientos y experiencias entre instituciones para luego poder volcarla en lo real. Nos pasó de todo estos últimos cuatro años en nuestra provincia, esperemos que no nos encuentre ninguna desgracia y si sucede estar preparados para enfrentarla. No me cabe ninguna duda de que nuestros cuerpos están muy bien preparados”, finalizó el titular de Seguridad.

Por su parte, el director general de Emergencias, Guillermo Siri, expresó que “la defensa civil somos todos. La Defensa Civil es nombrada así en 1981 y se pone como fecha el día 23 de Noviembre en conmemoración al terremoto de Caucete en Mendoza”. “Estamos presente en todos los eventos que nos requieren para prevenir y proteger a la comunidad, esa es nuestra razón de ser”, destacó.

Siri recordó que el acto estaba previsto para el día 22 de Noviembre pero debió suspenderse por la tragedia sucedida en el Ingenio La Esperanza.

Se entregaron certificados y agradecimientos a representantes de Bomberos Voluntarios de El Carmen, Tilcara, Alto Comedero, Perico, Palpalá, Monterrico, Humahuaca, y SAN Antonio, Ejército, Bomberos de la Policía, Incendios Forestales, SAME, Cruz Roja, Brigada de Rescate del Parque Nacional Calilegua, Unidad de Búsqueda y Rescate de Tilcara, Servicio Pneitenciario, Policía de Jujuy, Bomberos de Libertador, Defensa Civil de Fraile Pintado, Radio Club Jujuy, Red Presidencia de la Nación (Comunicaciones), Agua Potable, EJESA, Sales de Jujuy, CEOP, División Perros de la Policía y Seguridad Vial.