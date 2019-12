24 de diciembre 2019

Read Time 3 Minute, 6 Second

ARIES: No dejes que la impaciencia te supere y te lleve a una situación estresante que no te dejará disfrutar de lo que estás haciendo o necesitas hacer hoy. Todo debe ser paso a paso, sin dejarte presionar por nadie. Llevar tu propio paso es importante para tu equilibrio.

TAURO: Es cierto que muchas veces estás tentado o tentada de tirar la toalla en un tema que no ves que avance en cuanto a una relación con una persona que es complicada. Pero hoy puedes tener una oportunidad de arreglarlo. Una conversación casual te dará la pauta.

GEMINIS: No dejes de atender el teléfono para contestar a una llamada que puede traerte algo muy interesante en pocos días. Aunque tengas que esperar hasta después de las vacaciones, lo importante es que se trata de un tema que te interesa. Anota bien las palabras que te van a decir.

CANCER: No entres en provocaciones ni hagas caso a malas palabras o descalificaciones hoy estarán muy cerca de ti las personas que más te interesan. El estrés de estos días, pueden ser enloquecedores. Pero ustedes sigan en lo suyo sin hacer caso de nada.

LEO: Un encuentro inesperado, fruto de la casualidad o el destino, puede darte muchas alegrías. Será con una persona que te cae muy bien y con quien tienes muchos puntos en común. Cuando más sociable sean, les irán mejor. Procura seguir en contacto con esa persona.

VIRGO: Lo que tienen se lo han ganado con mucho esfuerzo, así que no es nada conveniente que se muestren sumiso o que ruegues lo que se merecen. Hablen alto y claro y no se dejen llevar por una falsa modestia que no les conviene en absoluto.

LIBRA: Hoy estarán muy potenciadas su tolerancia y la capacidad de diálogo y eso va a venir muy bien si vas a una reunión con personas que no piensan lo mismo que ustedes, o que son de distintas culturas. Aprenderás mucho de ellas, pongan mucha atención.

ESCORPIO. Cuidas de todo lo que te necesitan en especial una persona a la que realmente quieres mucho y que ahora no está en su mejor momento quizá por el paso del tiempo. Pero vas a procurar que esta persona se sienta lo más feliz posible, y lo vas a conseguir. Te sentirás recompensado.

SAGITARIO: Ha llegado el día para tomarte un respiro, o unas pequeñas vacaciones que te harán sentir mucho más relajado y que les traerán paz espiritual. No les van a importar nada el tiempo que necesiten porque lo pasarán muy bien.

CAPRICORNIO: El Sol llego a tu signo y con él termina el ciclo anual. Eso les levantan el ánimo para encarar de nuevo lo que vendrá y les quitará cierta tristeza que les rodeaba. Los van a centrar mucho en algún tema familiar o en un hijo que les dará alegría.

ACUARIO: Debes poner un poco de freno al ritmo acelerado que tienen a pesar de las fechas no quieran abarcarlo todo porque eso puede perjudicar su salud. Sólo tienes una vida y van tan rápido como si tuvieran varias. Diviértanse, y tomen con cierta calma la vida o después pueden arrepentirse.

PISCIS: Hacen planes para regresar a un lugar en el que les hacen muy bien y que ahora tienen la oportunidad de hacerlo porque saben que se encontrarán con caras conocidas y de mucho afecto. Su humor hoy estará muy bien y eso les permitirá compartir mucho amor. Por astrologamarga@gmail.com