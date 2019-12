Ediles capitalinos homenajearon al Payaso “Pirulin” en Plaza de los Inmigrantes

Read Time 1 Minute, 48 Seconds

Jujuy al día® – En la plaza de Los Inmigrantes de nuestra ciudad, se realizó el miércoles por la tarde un merecido homenaje a Miguel Oliva, más conocido como el payaso “Pirulin”, reconocimiento enmarcado en la ordenanza 3850/2003, autoría del concejal mandato cumplido, Federico Medrano.

La ceremonia contó con la presencia del presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, los ediles Patricia Moya y María Galán, integrantes de APAJuy (Asociación de Payasos de Jujuy) y una gran cantidad de público que se acercó para disfrutar del festival de homenaje, que incluyó actuaciones durante toda la tarde-noche. Previo al festival, se realizó el descubrimiento de una placa con su nombre, en uno de los escenarios de la plaza mencionada.

Al respecto, el autor de la iniciativa, el ex concejal Federico Medrano, señaló que “me enorgullece la posibilidad de rendirle un homenaje a un ser tan divino que nos permitió a muchísimos vecinos de la ciudad y a nuestros hijos disfrutar tantos domingos, tantas alegrías nos regaló y esto es lo menos que podemos hacer por él. Rendirle un homenaje a alguien que regaló tantas alegrías en esta plaza de Los Inmigrantes”.

En tanto, Miguel Oliva “Pirulin”, visiblemente emocionado por el homenaje, remarcó que “desde que se inauguró la plaza estaba con mis funciones los domingos, cuando se me acercan hoy personas adultas que me dicen que me venían a ver desde que eran niños y hoy ellos traen a sus hijos me llena de emoción”.

Por último, el presidente de la institución parlamentaria, Lisandro Aguiar, destacó que “ Pirulín es un hombre entrañable que trae recuerdos a los niños y los no tan niños en esta plaza de Los Inmigrantes, generando alegrías , diversión sana”.

Por último, Aguiar resaltó que “desde ya muy contentos de poder acompañarlo, nos hemos emocionado al descubrir la placa con su nombre, vaya nuestro cariño para todos los payasos de Jujuy y es un orgullo tener estos hombres y mujeres que dejan alegría, diversión, dejan huellas inolvidables a la niñez de nuestra ciudad”, finalizó.