18 de diciembre 2019

Read Time 2 Minutes, 23 Seconds

ARIES: les enviarán un mensaje el día de hoy con un requerimiento sobre algo que solicitaste hace días, pero probablemente debes hacer gastos imprevistos en este tema, piénsalo bien antes de aceptar firmar algún contrato.

TAURO: Quienes aún no han conocido a alguien especial, tienen la posibilidad de conocer gente nueva en una reunión informal de amigos o en una salida que podría ocurrir durante la jornada, no dejes de aceptar la invitación de alguien que quieren mucho.

GEMINIS: Deberían comenzar a dormir un poco más temprano de lo que estás acostumbrado, el cuerpo puede estar necesitando más horas de descanso.

CANCER: Oportunidades de conocer gente nueva en este día, aprovechen de hacer contactos y no tengan miedo de mostrarte divertido y despreocupado.

LEO: Sus deseos de descansar no pueden sobrepasar a las cosas que quieren lograr, no dejen que se escape la posibilidad de lograr el éxito que hace tiempo están buscando, recuerda que siempre es bueno que tengan en su mente las metas que quieren lograr, quizás no ha llegado el momento para que se sienten y se relajen.

VIRGO: Si ese proyecto que tienen entre mano les quitan el sueño, entonces tienes que comenzar a poner todo de su parte para que se concrete, de nada sirve que estén pensando en algo que no lo llevarán nunca a cabo.

LIBRA: Un amigo muy cercano estará para apoyarlo en un momento difícil que podrían vivir durante el día, no dejen de agradecerles por su apoyo.

ESCORPIO: No se hagan daño reviviendo recuerdos de un amor que ya no existe, revisar cosas antiguas, escuchar viejas canciones o repasar fotos de su vida juntos, podría traerles pena a su corazón en este día, opta por olvidar hasta que estés mejor.

SAGITARIO: Están dejando de lado su familia por darle prioridad a otras obligaciones, no tengan reticencias hacia los que te quieren, sabes que los necesitan.

CAPRICORNIO: No desees algo que no puedes conseguir en este momento, los llevarán a la frustración, es mejor en este momento ponerse metas claras y que puedan lograr en un corto tiempo, ya vendrán tiempo de volver a soñar y desear cosas más grandes.

ACUARIO: El momento para tener esa conversación sincera con su pareja ha llegado y no pueden esperar más, ciertas situaciones los han distanciado y necesitan hablar sobre ello, no dejen que siga pasando el tiempo sin darle solución a esa problemática que pueden estar afectándolos.

PISCIS: Tienen que comenzar a experimentar más en sus vidas, están dejando que muchas oportunidades buenas pasen por temor a caerte, recuerda que siempre vas a volver a pararte. Por astrologamarga@gmail.com