Concluyó la Diplomatura en Atención Gerontológica en Jujuy

Read Time 3 Minutes, 6 Seconds

Jujuy al día® – Con la entrega de 27 certificados, concluyó la “Diplomatura en Atención Gerontológica Integral” dictada simultáneamente en todo el país de manera semi-presencial por la Dirección Nacional de Políticas para Adultos/as Mayores; la cual dio inició en el mes de abril permitiendo a profesionales y personas de Jujuy que trabajan diariamente con la tercera edad acceder a una formación de calidad específica para potenciar los recursos tendientes a mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

Esta diplomatura se ejecutó federalmente mediante la articulación entre la DiNaPAM, a cargo de Susana Rubinstein, y el Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a través la Dirección Provincial de Protección Integral de las Personas Adultas Mayores perteneciente a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Vale mencionar que se otorgaron becas para garantizar la participación de profesionales y personas que se encuentran trabajando desde el Estado en el cuidado y contención de la adultez mayor.

El público objetivo se centró en el personal de equipos técnicos de las Áreas de Personas Adultas Mayores provinciales y municipales, que trabajan en relación directa en la atención con esta franja etaria tanto en residencias de larga estadía como en los centros de día; de la misma manera se destinó la capacitación para quienes trabajan indirectamente en la gestión y seguimiento de los proyectos sociosanitarios.

Al respecto, la tutora de la Diplomatura en Jujuy, Silvia Lara, señaló que hubo un nivel excelente promedios tanto individuales y grupales adquiriendo conocimientos acerca de la gerontología como disciplina, del proceso de envejecimiento, la vejez, y sobre los derechos de las personas mayores. Al tiempo que indicó que ello sirvió para aplicar conocimientos adquiridos en situaciones nuevas o desde un nuevo enfoque y realizar actividades de análisis, problematizaciones e intervención en situaciones frecuentes relacionadas con las personas mayores.

Finalmente, Lara agradeció el acompañamiento de la Nación y de la provincia a través de la Dirección de Personas Adultas Mayores a cargo de Cintia Páez y de la Coordinación de los Centros de Día y Residencias, Nicolás Ruiz.

Por otra parte, se destacó la buena recepción de la capacitación por parte de las personas que se diplomaron. Verónica Alvarado, de la Comisión Municipal de Puesto Viejo, manifestó que “desde la Dirección nos convocaron a cada localidad y dijimos que sí, estamos agradecidos/as porque fue una experiencia nueva, adquirimos muchos conocimientos que nos ayudan a trabajar con nuestros/as adultos/as mayores desde otras perspectivas, social, psicológica, económicamente; por lo que voy a incorporarlas porque me sirve ya que yo tenía la práctica diaria, pero no la teoría y esto me abrió la mente con muchos conocimientos”.

A su vez, Karina Flores, Cuidadora Domiciliaria de Pampa Blanca, expresó: “quiero agradecer al Gobierno, a la Dirección de Personas Adultas Mayores, a mis compañeros/as a los/as profesionales de Buenos Aires y a la Tutora; fue una experiencia inolvidable. Soy cuidadora domiciliaria y trabajo en terreno, pero me faltaban las palabras técnicas, por lo que me voy agradecida y espero que tengamos más capacitaciones como éstas”. Por último, Díaz Rolando, de la Residencia de Larga Estadía de Tilcara, puntualizó que “fue fructífero incorporar más conocimiento, yo además trabajo para el PAMI, soy kinesiólogo y estoy orgulloso de capacitarme para la provincia de Jujuy porque nos sirve como profesionales; estoy conforme con el trabajo de la tutoría y de nuestros/as compañeros/as”.