13 de diciembre 2019

Read Time 2 Minutes, 56 Seconds

ARIES: Por fin están aprendiendo a no cargar con el trabajo de otros. Ya no se trata de que les impongan responsabilidades que no les corresponden, es que además a quien le pidan ayuda les hacen un flaco favor. Se trata de dar las herramientas o los consejos para que cada uno pueda resolver sus temas, no de hacerles ustedes el trabajo.

TAURO: Si pierden la paciencia con cierta facilidad perderán también muchas buenas oportunidades. Es importante que estén tranquilos. Cuando más importantes son las cosas más tiempo cuesta conseguirlas.

GEMINIS: Si estás pensando en hacer algunos cambios en su vida, no se priven, adelante Esto siempre es positivo y les ayudarán a progresar. Procuren siempre que sean cambios paulatinos porque los grandes cambios requieren un proceso de adaptación hasta que se sientan realmente bien con ellos.

CANCER: Les costará mucho menos afrontar sus obligaciones hoy, si ordenan sus prioridades y de paso también el espacio donde trabajan. Eliminar las cosas inútiles, dejar espacios libres y todo colocado en su sitio les harán ver la vida de otra manera mucho más despejada y además sentirán que las vibraciones energéticas aumentan a su alrededor.

LEO: Procura no dejarse dominar por pensamientos que los lleven a desanimarse, seguramente algún tema relacionado con amor y céntrese en el trabajo, que los distraigan y les den más satisfacción. Procura estar más pendiente de sus obligaciones profesionales y no distraerse.

VIRGO: Están empezando ahora a pensar más positivamente y esto ya se va notando tanto en su actitud como en los resultados que están consiguiendo. Además, les han convencido de que no hay que cargar con responsabilidades de otros, y esto les hacen sentir mucho mejor emocionalmente.

LIBRA: Hoy se darán cuenta de que han dejado en segundo plano objetivos que les habían propuesto o que no han hecho lo suficiente para poner en marcha un proyecto que consideraban muy válido. No lo veas como una oportunidad perdida sino como un toque del destino para que pongan ánimo y empiecen a trabajar de nuevo en ello.

ESCORPIO: Están iniciando una etapa de reconocimiento personal y profesional. Tendrán más oportunidades de destacarse en lo que realmente quieres y para lo que tienen un talento excepcional. Si no habías logrado convertirlo en su medio de vida, ahora podrán hacerlo.

SAGITARIO: Les espera un buen día si saben aprovecharlo. Unas palabras que oirán casualmente en una conversación intrascendente con gente a la que apenas conoces, les darán la clave para poder llevar a cabo un proyecto o una idea que tenías apartada desde hace tiempo.

CAPRICORNIO: Si quieres que las cosas les funcionen mejor deben de prestar más atención a lo que pasa a su alrededor. A veces no es que se les pase por alto, es que les ponen una venda en los ojos para no verlo.

ACUARIO: Descubrirán hoy muchas cosas y algunas les sorprenderán mucho. En el área profesional podrían enterarse de un comentario que circula respecto a algo que conto confidencialmente a un colega.

PISCIS: Están cambiando muchas cosas en su vida, han empezado un proceso de transformación y descubren ahora que en ocasiones han perdido mucho el tiempo. No se preocupen, podrán recuperarlo si siguen por este camino. Por astrologamarga@gmail.com