12 de diciembre 2019

ARIES: No logras entenderte con tu pareja y crees que lo mejor es la separación. No lo hagas porque es una relación que está muy bien auspiciada pero requiere un poco de tiempo para ambos para poder lograr la armonía y la sincronización en la pareja.

TAURO: Un hecho aislado te hará replantearte si el ámbito social en el que te mueves es el más adecuado para ti. Descubrirás que hay mucha agresividad y negativismo. Por este motivo decidirás, muy acertadamente, cortar ese vínculo.

GEMINIS: No todos tienen tu impulsividad y pasión para actuar. Si presionas demasiado a tu pareja vas a terminar perdiéndola.

CANCER: Prestarle atención a tu salud, sería lo más correcto debido al intenso estrés que has vivido durante los últimos meses. Ya no sólo tendrás problemas digestivos, si no podrías empezar con dolores de cabeza.

LEO: Si tienes ganas de expresar lo feliz que te sientes, mejor elije a tus amigos o familiares y cuéntaselo a ellos.

VIRGO: Si hace poco comenzaste una relación, al principio creíste que era la persona correcta pero luego te has dado cuenta de que no es así. Te gusta la vida simple y sin complicaciones.

LIBRA: Deberás tener paciencia hoy, porque los resultados que desean en un proyecto no llegarán inmediatamente, pero si deberías continuar esforzándote.

ESCORPIO: Se develarán secretos familiares que provocarán una tormenta. Habrá peleas y discusiones muy fuertes, tú no debes sumarte a ellas. Aléjate de ellos por unos días.

SAGITARIO: Aprovecha este momento para preguntarte si vale la pena que gastes toda tu energía en una causa perdida. Trabaja pero no llegues al límite de agotarte porque no tendrás la vitalidad necesaria.

CAPRICORNIO: Este fin de semana ustedes tendrán una reunión familiar. Aprovecha esta ocasión para dejar las preocupaciones financieras de lado y pasar un momento ameno junto a todas las personas que amas y que te aman.

ACUARIO: Comenzarán una dieta de desintoxicación y un rutina de ejercicios que no sólo los ayudará a mejorar el estado de ánimo sino que además les levantará la autoestima.

PISCIS: Estarán favorecidos hoy para que puedan encontrar a una persona que logre cautivarlos y pasar junto a ellos momentos muy agradables.

Por astrologamarga@gmail.com