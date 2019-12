Ayuda a familia de Alto Comedero por incendio

Read Time 1 Minute, 57 Seconds

Jujuy al día® – El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Asistencia Directa y Calidad de Vida, atendió con mobiliario básico y elementos de primera necesidad a una familia del barrio El Milagro de Alto Comedero, que días atrás se vio afectada por el incendio de su vivienda.

La titular de esa secretaría, Marta Russo, señaló que una vez conocido el hecho, se articuló con la Trabajadora Social del Hospital Snopek, quien acudió al lugar del hecho para realizar el relevamiento de daños del domicilio. Luego se intercambiaron criterios con profesionales de la cartera provincial para confeccionar el informe socio ambiental.

La funcionaria manifestó que luego del relevamiento,» se realizó la limpieza de los espacios afectados por el fuego y se concretó la asistencia con mobiliario básico para el hogar que van a permitir que las personas afectadas puedan ir retomando su día a día y mejorar sus condiciones de vida».

Además, Russo manifestó que las llamas se habrían producido por un cortocircuito, lo que produjo daños de consideración en los bienes materiales. Asimismo, remarcó que no hubo que lamentar lesiones graves en los y las integrantes de la familia.

Recomendaciones para evitar incendios en los hogares

Ante lo ocurrido y para que no se repita este tipo de situación, el Director de Asistencia Directa y Emergencias, Eduardo Cáceres, instó a la comunidad a tomar las precauciones necesarias. Se tienen que revisar periódicamente las instalaciones eléctricas, los cables deben estar cubiertos en su totalidad y los empalmes bien aislados. Los enchufes no se tienen que sobrecargar, no dejar los cargadores de celulares conectados y revisar las conexiones de gas, estufas y otros artefactos. Al salir de la casa se deben desconectar todos los aparatos eléctricos, para evitar cortocircuitos.

Continuando, Cáceres remarcó que «hay que tener cuidado en el manejo de braseros, estufas, hornallas, hornos y todo elemento de llama libre en el interior de la vivienda. No se deben dejar velas desatendidas, al caerse pueden provocar que comiencen las llamas al alcanzar otros elementos como cortinas, manteles o muebles de madera».

Finalmente, el funcionario recordó que niñas y niños nunca deben quedar solos en el hogar, tienen que estar al cuidado de personas mayores.