Jujuy: En 2108 la minería produjo un impacto económico por más de US$ 470 millones

Tiempo de lectura 2 Minutes, 39 Seconds

Jujuy al día® – Un informe sobre el impacto económico de la actividad minera en Jujuy reveló que en 2018 el sector generó en regalías, pago de impuestos, de salarios y a contratistas y prestadores de servicios, entre otros, más de US$470 millones, informó el gobierno provincial.

Las cifras forman parte de un trabajo encarado entre la provincia, la Cámara Minera provincial y la Cámara de Servicios, de recopilación de información económica real de salario, impuestos, exportaciones y mano de obra tomada por empresas vinculadas con el sector.

Al respecto, el secretario provincial de Minería, Miguel Soler, destacó que el trabajo «sirve para comenzar a mostrarle a la sociedad civil el impacto de la minería en el desarrollo de una región», y puso énfasis en la importancia del «derrame que genera la minería para la potenciación de otros servicios».

Detalló que en 2018 «las regalías mineras provinciales alcanzaron los US$ 6 millones; la recaudación pública –impuestos nacionales y provinciales- los US$ 50 millones; los sueldos pagados alcanzaron los US$ 80 millones; y la importante suma de US$ 336 millones en gastos en proveedores y servicios».

Dijo además «que la actividad minera tiene el potencial de estar al 2025 con un crecimiento exponencial en exportaciones, generación de empleo y desarrollo de las comunidades», sumando proyectos como ser «vinculados al tratamiento polimetálico».

Finalmente, destacó la «innovación» que significa el trabajo realizado entre el sector público y el privado, afirmando que «forma un hito en la base de gestión política minera para el análisis y discusión y la generación de políticas mineras».

De la presentación del informe, realizada ayer ante el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, participó el director nacional de Promoción Minera de la Secretaria de Minería de Nación, Daniel Jerez; representantes de las Cámaras de Minería y de Servicios y de las mineras locales; y autoridades provinciales.

De acuerdo con el informe, las exportaciones de origen minero en Jujuy alcanzaron un récord histórico de US$ 314 millones en 2018, superando el 60 % del total de exportaciones provinciales y ubicando a la provincia en el cuarto puesto a nivel nacional.

Pasaron de representar en 2005 tan sólo el 9% de los envíos jujeños al exterior, a elevarse a un 64% promedio desde 2016 hasta la actualidad.

Para los años 2015 y 2017, las compras de insumos y servicios de los grandes proyectos mineros en Jujuy (metalíferos y litio) estuvieron en el orden de los US$ 160 millones, pasando en 2018 a un récord de U$S 366 millones, con un crecimiento del 129% en sólo dos años.

De los US$ 366 millones en adquisición de bienes y servicios en 2018, el 89 % fue adquirido a empresas nacionales, el 41 % a empresas jujeñas y 48 % a otras provincias.

El empleo directo de las empresas mineras creció de 1.287 en 2006 a 2.244 en 2018, un 75% de incremento generado principalmente por las empresas de litio.

Esto se traduce en que en 2018 el empleo de las empresas mineras, representó el 3,5% del empleo privado registrado. Sumando a contratistas, se alcanzó en total para 2018 los 3.845 empleos, representando el 6,4% del empleo privado.