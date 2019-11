27 de noviembre 2019

Tiempo de lectura 3 Minutes, 35 Seconds

ARIES: Tu inspiración reinará el día de hoy. Tienes una actitud optimista y entusiasta así como una viva imaginación. Lo divertido es, que cuando te imaginas algo con fuerza y durante mucho tiempo, se convierte en realidad. Esto no es magia, más bien es simplemente el resultado de concentrar tu mente en una meta claramente visualizada.

TAURO: El día de hoy es bastante extraño. Por momento las personas están a gusto y alegres y por otro irritables y rezongonas. Puede ser por algo que dijiste, Sientes que durante todo el día puedes cortar el ambiente con una tijera, con miedo de abrir la boca ya que no quieres ofender a nadie. No tomes nada de esto personal.

GEMINIS: Tu vida ha estado cambiando desde hace algún tiempo, y no siempre ha sido fácil para vos. Hoy probablemente sientas los efectos de esta transformación más de lo normal, y te preguntarás que rayos ocurre contigo. No dejes que las dudas e inseguridades que tienes sobre tu futuro se salgan de proporción. Sólo puedes tomar las cosas de una manera. Concéntrate en una meta deseada, y sigue adelante.

CANCER: Hoy Quizás hables con alguna persona de tu entorno laboral. Que podría ser un profesional conocido que parece muy distinto a ti. A medida que dialoguen, descubrirás que tienen mucho en común. Lo cual podrías hacerle una consulta sobre un tema que te inquieta.

LEO: hoy tendrías una conversación de negocios y podrías firmar algunos papeles. Puede resultar tedioso tratar de entender el tema pero es importante para tus intereses, así que intensificarás tu habitual persistencia. Alguien más avezado en estos temas podría explicarte las ventajas y desventajas. Éste puede significar un desarrollo muy afortunado para ti, así que no te sientas desanimado.

VIRGO: En este momento te abrumarán los sentimientos de desesperanza. Intenta llegar al fondo de tus sentimientos, posiblemente a través de la meditación. Libérate de tus sentimientos no sólo aliviará tu melancolía, sino que también evitará que te vuelva a pasar esto en el futuro. Piénsalo.

LIBRA: Hoy es un buen día para el relax y la diversión. Olvídate de las tareas domésticas, tu casa no va a caerse a pedazos porque no las hagas. Reúnete con amigos para pasar una tarde de cine o ir al parque. Hace mucho que no disfrutas de un día espontáneo como éste con personas que aprecias.

ESCORPIO: No hay necesidad de aceptar lo que te aconseja otros, ustedes tienes el poder para pensar por sí mismo hoy es uno de esos día para que des un paso hacia adelante e implementes algunos cambios que se necesitan en tu vida. Como por ejemplo tu libertad.

SAGITARIO: Este es un día perfecto para organizar tu casa. Y también revisar tus papeles que están relacionado con tu parte laboral, invierte en nuevas computadora portátiles, carpetas y ficheros con códigos. Eso te ayudara a poner en orden tus cosas.

CAPRICORNIO: hoy podría sobresaltar tu timidez. Desearías esconderte a hibernar en soledad. Si debieras asistir a un encuentro social, podría faltarte energía. No te exijas demasiado. Si sobreactúas te estresarás aún más. Adopta un estilo informal y relajado y habla tranquilamente con la gente.

ACUARIO: Hoy deja que tus emociones jueguen con tu imaginación, y siéntate libre para conversar abiertamente con otros sobre tus pensamientos. No te dejes atrapar por tu mente racional y acepta otra forma de ver la situación actual. Deja de lado tu costado analítico para revelar una perspectiva más intuitiva y abstracta. Ejercita esa parte de tu cerebro que por lo general no se utiliza.

PISCIS: Tienes una increíble creatividad, por lo que te resulta molesto tener que pasarte el día rellenando formularios y removiendo pilas de papeles. Afortunadamente, además de tu lado creativo, también tienes una gran astucia comercial, lo que te permite acabar con las pilas de papeles en tiempo record. Prémiate con un paseo a donde te guste.

Por astrologamarga@gmail.com