Sanabia: «Vilca es un irresponsable a quien no le importa el dolor de la familia de La Esperanza»

Tiempo de lectura 1 Minute, 6 Seconds

Jujuy al día® – “Vilca es un irresponsable que no le importa el dolor de las familias de trabajadores de la Esperanza. Buscar un redito político ante tanta angustia es de una bajeza única” fue la respuesta del diputado Néstor Sanabia ante afirmaciones de Alejandro Vilca, diputado del Frente de Izquierda, quien vía twitter acusó al Gobierno provincial de ser responsable de lo ocurrido en Ingenio La Esperanza.

“Conocíamos la faceta violenta del diputado Vilca, quien hace tour por toda América latina apoyando cuanta revuelta contra la democracia se produce, pero esto de acusar a la ligera sobrepasa todos los límites” agregó el legislador del Frente Cambia Jujuy.

Sanabia indico que a horas de producido el hecho trágico no es posible hacer declaraciones tan livianamente y fuera de contexto, desconociendo todo lo que desde el estado provincial se hizo para sofocar el fuego y llevar tranquilidad a las familias del Ingenio, “Vilca no tiene límites, no aporta en ninguna solución de los problemas de Jujuy, es un busca de la política que siembra odio y división, amante de las viejas prácticas patoteras que el jujeño desterró. Demuestra que está alejado de la realidad y como no tiene nada que perder hace declaraciones peligrosas” concluyó.