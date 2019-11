Empezó una nueva edición de la Fiesta Provincial del Teatro

Tiempo de lectura 1 Minute, 50 Seconds

Jujuy al día® – El ministerio de Cultura y Turismo invita a participar a partir de hoy de la 35° Edición de la Fiesta Provincial del Teatro, que se extenderá hasta el domingo 24 del presente mes. Cuenta con 11 obras en competición de la cual saldrá la que representará a Jujuy en la edición 2020 de la Fiesta Nacional del Teatro y 5 en adhesión.

La programación inicia hoy a las 17 horas en la Sala Galán «Juguetería del Tío Blas»(en competencia – C- ) y a las 21 horas «Médico a Palos» en la Sala Mayor del Teatro Mitre.

Miércoles 20 a las 19:30 horas en la sala de «El Pasillo – B» se presenta la «Interna» (C) y a las 21 horas, en la sala de» El Pasillo – A «Abzoordo».

El Jueves 21 a las 17 horas en la Sala Galán se presenta «Viajeros del Tiempo» (C) , a las 18,30 en la Sala «El Pasillo – B» «Que Obra»; a las 20 horas en la sala «El Pasillo – A» «Suspiros de Ausencia» (C) y a las 19 y 22 horas, en domicilio particular, «La Gente es mala y comenta» (con jurado en C).

El viernes 22 a las 18 horas en «El Pasillo – A» «La galleta de Chocolate» (C) ; a las 19,30 en «El Pasillo – B» El Hombre Cóndor» (C) y a las 20 y 22 horas en la sala de «La Mar en Coche» se presente «Sugar White»(con jurado en C).

Para el sábado 23 la programación prevé a las 20 horas en San Antonio la presentación de «Cacería Saturno»; a las 20,30 en «El Pasillo – A» «Silencio… y que florezcan a tu paso» ( C )y a las 22,30 en La Mar en Coche se presenta «Siesta» (C)

Finalmente el domingo 24 a las 18 horas en el Teatro El Pasillo «Locas aventuras en el rancho e goma» (C)

El jurado estará integrado por María Laura Gallo, del Grupo “Ulularia” de Córdoba; Andrea Barbá, de Tucumán y Cecilia Lamas.

Cabe aclarar que a partir del 26 de noviembre, se cumplirá una gira por distintos puntos de la provincia finalizando con un evento al aire libre en Plaza de los Inmigrantes con una maratón teatral de siete obras.-