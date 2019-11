14 de noviembre 2019

Tiempo de lectura 3 Minutes, 7 Seconds

ARIES:

Hoy te mantendrás ocupada para expandir tus horizontes mediante la influencia de los demás. Recibirás una invitación para asistir a una actividad grupal o evento social inusual e inesperado. Será una experiencia intrigante. El principal tema de conversación será una agenda extraordinaria, quizás de naturaleza humanitaria.

TAURO:

Puedes encontrar la atmósfera de hoy un poco opresiva. Ha llegado el momento de enfrentarte con algunas cuestiones importantes que has estado evitando durante algún tiempo. Sería importante que prestaras atención a tu vida hogareña, y ver qué puedes hacer para cambiar la negatividad que ingresó en sus vidas en las últimas semanas.

GEMINIS: puedes esperar que ocurran ciertos cambios evidentes en tu entorno. Tal vez se mude alguien cercano a ti. Esto podría alterar tu vida de manera sutil y llevarla en una dirección más positiva. Disfruta este momento que serán muy gratos.

CANCER: No descartes tus habilidades para ser extremadamente ingeniosa cuando lo necesitas para esos proyectos que buscas. Si no tienes toda la información requerida tómate tu tiempo para pensar, y así encontraras lo que más te gusta a ti.

LEO:

Si quieres resplandecer, hazlo. Mantener el equilibrio a veces implica ser un poco egoísta. Irradia tu belleza al mundo. Si te encuentras en una situación que no te hace feliz, cámbiala; no hay motivo para estar mal. No dejes que los demás te manipulen; sé libre, aunque eso cree cierta tensión

VIRGO:

Hoy puede ocurrir que una persona te brinde mucho consuelo. Puede ser alguien que conoces bien, pero quizás sea la última persona de quien esperarías ayuda. Como eres una persona muy trabajadora y bastante tranquila, tal vez no siempre prestas atención a quienes te rodean.

LIBRA:

Será mejor que la gente te deje en paz hoy; puede que te sientas como una olla a presión a punto de estallar. Tampoco te falta seguridad acerca del camino que has elegido y no vas a permitir que nadie te aleje de él. Si los demás miran atentamente, podrán ver que te ponen nerviosa.

ESCORPIO:

Éste no es un día para quedarse sentada. Si no estás en el muelle exactamente a la hora designada, posiblemente pierdas el barco. Asegúrate de que tu reloj esté en horario. Existe un horario para el descanso y uno para la actividad. Hoy nos referimos a esto último. Vive la vida al máximo.

SAGITARIO:

Quizás desees cuidarte de no herir los sentimientos de los demás. En este momento estás cargado de energía, y podrías hablar y actuar impulsivamente. Sin necesidad de ser cruel, podrías tentarte a hacer algún comentario hiriente. No permitas que tu lengua se descargue contra tus seres queridos.

CAPRICORNIO:

Hoy es un buen día para saltar y lucirte ante los demás. Demuestra quién manda en tu lugar. Debes tomar las riendas y no te conviene evadir tus responsabilidades. En un día muy probable que tu instinto guerrero sea muy fuerte.

ACUARIO:

Hoy sentirás mucha energía pero de algún modo no sabrás cómo liberarte de ello, pero Hablar con los demás sólo servirá para confundirte. Escucha tu propia voz sobre todas las demás; te conoces mejor que ellos. No dejes que las dudas te consuman.

PISCIS:

Hoy tus emociones desbordan como las cataratas del Niágara. Este es un día de extremos, sobre todo para ti. Hoy prima la acción; de ti depende el finalizar las cosas pendientes. No esperes ni un segundo más, simplemente, hazlo.

Por astrologamarga@gmail.com