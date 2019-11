Tiempo de lectura 1 Minute, 32 Seconds

Jujuy al día® – En el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, el Ministerio de Salud le recuerda a la población la importancia de la donación, la cual permite mantener las reservas de componentes sanguíneos para el abastecimiento de los hospitales públicos de la provincia.

Jujuy es una de las Provincias más solidarias, pues alcanzó certificar el 100% de donación voluntaria de Sangre durante el año 2018. Sin embargo, resulta importante que la población tome conciencia de que la sangre es imprescindible en operaciones y urgencias, que no puede fabricarse artificialmente y que es una necesidad permanente en los hospitales.

El Centro Regional de Hemoterapia, es la única entidad pública encargada de realizar los procedimientos de extracción y enviarlos a los diferentes hospitales públicos para realizar las transfusiones. En esta institución, se resguarda la seguridad transfusional para garantizar que cualquier paciente reciba la misma calidad de sangre de forma segura.

Es importante conocer que donar sangre es un acto sencillo que no lleva más de 20 minutos; los voluntarios deben concurrir con el DNI, tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y sentirse saludables. No es necesario estar en ayunas, sino que pueden consumir jugos, frutas o infusiones azucaradas con tostadas o galletas, entre otras cosas. Otro de los requisitos básicos son no estar embarazada o en periodo de lactancia y no estar tomando ninguna medicación al momento de la donación.

Existen distintos puntos para realizar donación de sangre; en el Centro Regional de Hemoterapia ubicado en el Hospital Pablo Soria, también se realizan colectas en la peatonal Belgrano y en la equina de 19 de abril y Necochea. Además, el equipo de trabajo realiza numerosas campañas en eventos multitudinarios que se llevan a cabo en Jujuy.

