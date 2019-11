Tiempo de lectura 1 Minute, 53 Seconds

Jujuy al día® – Guías de turismo de Jujuy serán capacitados en turismo astronómico, en una propuesta que busca cubrir las expectativas de los turistas que buscan nuevas opciones a las tradicionales.

«Nunca se le dio el valor que tiene esto cuando tenemos un cielo maravilloso, limpio. Es un atractivo más para el turismo pero para ello tenemos que tener guías capacitados», dijo a Télam la presidente de la Cámara de Turismo de Jujuy, Graciela Millán.

El curso denominado «Nuevo Circuito Turístico el Cielo Jujeño –Astronomía de Posición» – se dictará del 11 al 15 de noviembre y contará con la disertación de Fernando Asís y de Sandra del Valle Sánchez, profesores de matemática y cosmografía, en dependencias de la Dirección de Turismo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, que auspicia la iniciativa.

Los participantes tendrán al día siguiente un viaje de práctica a las Salinas Grandes, un desierto de sal de más de 210 kilómetros cuadrados, a unos 3.600 metros sobre el nivel del mar.

Se trata de una propuesta de importancia para los actores del turismo, afirmó Millán, quien apuntó que en la provincia solo hay una agencia de turismo («Mil Destinos») que viene haciendo tours denominados «Viaje a las estrellas» por lo que la idea es impulsar más el turismo astronómico.

«El cielo jujeño es un cielo muy especial por sus condiciones naturales, y poder aprovecharlo significa una salida laboral para los guías turísticos», destacó.

Anticipó que el 21 de noviembre se realizará un workshop en Salta donde la Cámara de Turismo de Jujuy propondrá esta alternativa de turismo nocturno.

Por su parte, Asís dijo que la certificación de «cielos limpios» la tienen solo dos provincias, San Juan y Mendoza, por parte de la Unión Internacional de Astronomía, por lo que Jujuy «debe empezar a reunir información para que en algún momento pueda obtener también esa declaración».

No obstante, «no concebimos que un guía de turismo no conozca el cielo jujeño, las constelaciones que pueden observarse, ya que en otras latitudes el cielo no es el mismo».

% Feliz % Triste % Emocionado/a % Enojado/a % Sorprendido/da