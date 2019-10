Tiempo de lectura 2 Minutes, 44 Seconds

SALA MAYOR:

JUEVES 31 de Octubre – 21:30 Hs.

«ORQUESTA BRAZOFUERTE» (Argentina)

MOZARTEUM Filial Jujuy con el apoyo de Mozarteum Argentino cierra la temporada N°38

Con frescura y una buena dosis de humor, la Orquesta Brazofuerte juega con las estructuras del jazz tradicional y del swing, revisitando de forma original el Jazz de New Orleans, Chicago, Kansas City y New York.

Programa Brazofuerte:

1- Scamperin’ – G Ammons

2- The Preacher – H Silver

3- West End Blues – J King Oliver

4- Shinny Stockings – F Foster

5- Out of Nowhere – J Green

6-Mercenary Blues – Tavo Doreste

7- Body and Soul – E Heyman

8- Caravan – J Tizol

9- Cottontail – D Ellington

10-How high the moon – M Lewis

11-Bourbon street parade – P Barbarin

12-Shine – C Mack & L Brown

13- Cake Walking – C Williams

Platea: $550

Tertulia: $450

Galería: $350

ABONOS DISPONIBLES &

Renovación para Socios

Boletería del Teatro Mitre.

Viernes 1° de Noviembre – 19 Hs.

«CANTICUENTICOS»

Canticuénticos, el reconocido grupo santafesino de música para chicos y familias, declarado de interés cultural por el Senado de la Nación por su “trayectoria y valioso aporte al cancionero infantil nacional y latinoamericano”, Embajador Cultural de la ciudad de Santa Fe, reconocido por su interés artístico por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y declarado Mejor Espectáculo Infantil 2018 por AADET, presenta sus canciones más queridas y nuevo material.

Explican los Canticuénticos acerca de lo que hacen: “Queremos mostrarles a los chicos cuánta riqueza hay en nuestros ritmos folklóricos, porque nos dan identidad, porque hablan como nosotros hablamos, nos divierten y nos emocionan al modo nuestro. Y son un tesoro que queremos poner al alcance de los más chicos, para que lo conozcan y lo lleven toda la vida con ellos”.

Platea: $650 –

Silla de Palco: $650 –

Tertulia: $550 –

Galería: $500.-

Mayores de 2 años pagan entrada

Boletería del Teatro Mitre – Annuar Shopping – autoentrada.com (con tarjeta de crédito).

[Sala Mayor]

SÁBADO 2 de Noviembre- 21 hs.

«4 REGIONES UN SOLO JUJUY» –

Escuela de danzas folclóricas Portal de mi País.

Te invitamos a participar de la presentación anual del Ballet de Portal de mi País. No te lo pierdas!

Entrada General: $230.-

Boletería del Teatro Mitre – Annuar Shopping – autoentrada.com (con tarjeta de crédito).

———– Informamos que la agenda del TM para la Temporada 2020 se abrirá el día 28/10/19. Razón por la cual solicitamos a todos los interesados de realizar espectáculos u otras actividades en las salas del mismo presentar nota dirigida al Secretario de Cultura de la Provincia de Jujuy, Luis Medina Zar indicando el espacio, fecha y teléfono de contacto en la Mesa de entrada única de la Secretaría de Cultura de la Provincia situada en Calle San Martín esquina Sarmiento (CULTURARTE)

