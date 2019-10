Tiempo de lectura 2 Minutes, 27 Seconds

Jujuy al día® – El Cuerpo de Bomberos de la Policía de Jujuy y la Brigada de Incendios Forestales recibieron, durante un acto celebrado el martes por la tarde, la Minuta Nº 63, que declara de Interés Municipal la labor solidaria desarrollada por sus integrantes en la lucha contra el fuego en la localidad de San Rafael de Velazco, en Bolivia.

La norma fue impulsada por la concejal Patricia Moya, quien junto al presidente de la institución, Lisandro Aguiar y el concejal Leandro Giubergia, entregaron el dispositivo legal y el reconocimiento. En el acto también estuvo presente la Ministra de Ambiente, María Inés Zigarán.

Es importante recordar que el desastre ecológico se inició en Agosto en la selva del estado de Rondonía, Brasil y se extendió a los países de Bolivia y Paraguay. Por ello, el gobierno de Jujuy envió a la región más afectada de Santa Cruz, Bolivia, un grupo de brigadistas y bomberos que trabajaron junto a fuerzas locales en la compleja lucha contra los incendios forestales.

Luego del acto de entrega, Ezequiel Morales, titular de la Brigada, agradeció la mención del parlamento comunal, “este reconocimiento nos obliga a capacitarnos y prepararnos para seguir trabajando en el país y fuera del país”.

Resaltó que “nos sentimos reconocidos por la gente. Somos diferentes a nuestros colegas los bomberos porque trabajamos de manera distintas con herramientas que nos permite limpiar el terreno para que no avance el incendio. No trabajamos con agua, porque estamos acostumbrados a trabajar en geografías donde el agua no alcanza o no llega. El trabajo es pesado y efectivo, porque cortamos al avance del fuego”.

Por su parte, el presidente del cuerpo, Lisandro Aguiar dijo que “es un reconocimiento muy importante y corresponde a los brigadistas y bomberos que exponen su vida para luchar contra desastres ecológicos y brindaron una cooperación destacada. Fue una cooperación muy importante que hizo el gobierno de la provincia para con ese desastre climático que se estaba produciendo. Quiero destacar a cada uno de estos hombres que de alguna manera ponen en juego su vida por el otro y esto es fundamental reconocerlo. Además, es de destacar que la norma fue aprobada por unanimidad”.

Finalmente, la Ministra de Ambiente, María Inés Zigarán agradeció el reconocimiento del Concejo Deliberante y dijo que “la colaboración que ofrecieron los brigadistas y bomberos, durante unos 15 días fue muy importante y estamos complacidos por la distinción. Nuestros brigadistas tienen una solidaridad muy grande, estos hombres estuvieron trabajando arduamente, ayudando al país hermano a combatir un evento extremo, que significó enromes pérdidas en términos ambientales y económicos. La verdad que nuestros brigadistas tienen un enrome espíritu de cooperación y cada vez que son convocados a otras jurisdicciones para prestar servicios lo hacen”, finalizó.

% Feliz % Triste % Emocionado/a % Enojado/a % Sorprendido/da