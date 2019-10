Tiempo de lectura 3 Minutes, 13 Seconds

Jujuy al día® – La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, junto al secretario de su cartera, Eugenio Burzaco, detalló en una conferencia de prensa los pormenores del operativo de seguridad que se desplegará en las fronteras en el marco de las elecciones generales del próximo domingo 27 de octubre.

El Ministerio Nacional dispuso el operativo que tendrá como objetivos reforzar la presencia de las Fuerzas Federales en los Pasos Internacionales, con la finalidad de evitar que la gente circule a través de éstos en horarios no habilitados y en el desarrollo de un plan de vigilancia de la línea de frontera con un fuerte foco en la prevención y así evitar la posible circulación de personas a través de zonas no habilitadas para el cruce entre países.

Zona de seguridad de fronteras: Jujuy

• Se solicitará un patrullaje especial a las FFSS, mediante la Secretaría de Seguridad, para reforzar la seguridad el día de las Elecciones Generales.

Provincia de Jujuy:

• La Quiaca: los puntos de mayor interés para controlar (pasos no habilitados) son Ex matadero, Campo Chico, Av. Circunvalación entre el Puente Internacional y la calle Jujuy, Fin de la calle Jujuy, El Chorro y Ojo de Agua.

El evento se realizó en la sede del Ministerio, ubicada en Gelly y Obes 2289, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Participaron los subsecretarios de Seguridad e Intervención Federal, Darío Oroquieta, y de Control y Vigilancia de Fronteras, Matías Lobos; y los jefes de las fuerzas de seguridad, entre otros.

“Vamos a tener controles de las fuerzas federales en la provincia de Salta, Salvador Mazza, Orán y Aguas Blancas, la Quiaca, Clorinda, Ciudad de Formosa, y asimismo patrullajes de la Prefectura Naval por toda la zona de ríos”, sostuvo Bullrich.

“Estamos para presentar el Operativo de Control Fronterizo especial para las elecciones del 27 de octubre, similar al que ya hicimos en las PASO. Básicamente este operativo se concentra en los 2400 kilómetros de frontera que tenemos con Bolivia y Paraguay. Esa zona tiene un alto tránsito vecinal fronterizo. Para el día de las Elecciones tendremos un dispositivo especial. Ese día hay 16 puntos de entrada y salida del país. Coordinaremos con Aduana y Migraciones para que la gente pueda entregar toda la documentación por los pasos habilitados y también controlaremos vía terrestre y acuática las zonas no habilitadas”, informó Matias Lobos.

“El objetivo es que sea lo que siempre nosotros creemos como principio: una persona un voto. Si votó en Paraguay, no vota en Argentina, si votó en Argentina no vota en Paraguay. Estos son los acuerdos que se han hecho”, expresó la Ministra.

Asimismo, los funcionarios detallaron que se llevaron a cabo diferentes reuniones de Coordinación Extraordinaria en cada Paso Internacional para explicar el operativo que se va a realizar.

«En el caso de Bolivia ha habido elecciones el domingo pasado y hubo un control muy estricto de las autoridades bolivianas en la frontera con Argentina, control de automotores. Hicieron un control que prácticamente nadie pudo pasar. Argentina ya ha acordado con los gobiernos provinciales que vamos a tener el mismo tipo de control que tuvo Bolivia el domingo pasado en las elecciones.», prosiguió la titular de la cartera nacional.

«El objetivo es que no haya un voto que no corresponde y darle a los argentinos la seguridad de que no va a haber modelos repetidos en nuestra historia, de gente que es traída a votar a cambio de algún tipo de favor. Así que este es el objetivo, en esto vamos. Ya lo hemos hecho en varias oportunidades y vamos a fondo para que el voto sea un modelo democrático y transparente y no un mecanismo poco claro”, finalizó Bullrich.

1

1 100 % Feliz % Triste % Emocionado/a % Enojado/a % Sorprendido/da