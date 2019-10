Tiempo de lectura 2 Minutes, 41 Seconds

ARIES: reflexiona ante de actuar por impulso, no golpees furiosamente una puerta, una y otra vez, sólo nos desgastamos, y cuando vemos que no tiene sentido es hora de buscar la tranquilidad que necesita. La lección de hoy será aceptar que hay días malos, A veces la fuerza no es la energía que el universo te pide.

TAURO: La solución es aceptar a los demás como son. Las ilusiones y proyecciones acerca de las personas son dañinas, porque no son compatibles con la realidad. Con los pies en la tierra todo es más auténtico, aunque duela. La capacidad de aprender de lo que no es también es buena.

GEMINIS: busca dentro de ti como evolucionar, y busca el silencio a veces es buena y reveladora. Sigan el proceso de encontrarse a sí mismo, cuestionen su vida, reseteen lo que ya no es parte, hay nuevas conexiones y asociaciones, y nuevos modos de pensar.

CANCER: Muchos conflictos piden ser comprendidos amorosamente, mucho perdón y mucha transmutación es necesaria para poder auto mantener de un modo sano. No debemos ser crueles con nosotros mismos, es necesario sanar y reflexionar acerca de que necesitamos.

LEO: Pondrá luz en áreas del inconsciente y estarán necesitando cuestionarse cosas, puede haber inconformismo, sensaciones raras. Seguramente de todo ese caos interno emergerán recicladas renovadoras.

VIRGO: Sienten todo un poco más profundo y tal vez esta sensibilidad puede traer enojos. Pero esto que sienten hoy los favorece en estudios y reuniones, seminarios, charlas, o meditaciones en donde esta energía profunda puede ser compartida.

LIBRA: Puede que sea hora de soltar los aspectos de su vida que ya no van más, que no les gustan, que ya están caducos y que no tienen pasión ni energía. Las dudas acompañan hasta donde una las deja estar. Es tiempo de definiciones.

ESCORPIO: El Sol entra en Escorpio, y allí lo esperan Mercurio y Venus. Lentamente la energía se va moviendo para iluminar que tan bien conocen, esa fuerza renovadora, transformadora, y regeneradora.

SAGITARIO: Es momento de abrir los ojos y sacarnos las caretas del está todo bien, dar un salto de consciencia necesario, que luego será llevado a la práctica. Tiempos profundos de renovación, y mucho crecimiento y madurez.

CAPRICORNIO: Son tiempos de muchos aprendizajes, no viene nada mal detenerse, escuchar su cuerpo, ver qué necesitan. Atienda amorosamente sus cuerpos con masajes, para aliviar dolores acumulados de tanto yo puedo sin jamás pedir ayuda ni asistencia.

ACUARIO: Lo acumulado y retenido puede salir de golpe, en forma de alguna crisis existencial. No se desconecten y tampoco se llenen de actividades para tapar sus sentimientos, déjenlos fluir, compártanlos con personas que lo aprecian.

PISCIS: hoy puede surgir la Bruja que llevan adentro, junto a una sabiduría que puede cambiar sus vidas. Son tiempos hondos, no pierdan tiempo en ilusiones que no serán, a veces son distracciones. Tampoco se enrosquen con rollos mentales que les quitan energía, esos fantasmas no aportan nada. Son tiempos de gran empoderamiento y poder interior, las respuestas están llegando.

Por astrologamarga@gmail.com

