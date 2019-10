Tiempo de lectura 2 Minutes, 57 Seconds

Jujuy al día® – En el marco del Plan de Contingencia “Jujuy Asiste y Reactiva”, implementado por el Gobierno Provincial, ochenta familias en situación de vulnerabilidad de diferentes barrios de Alto Comedero, recibieron mobiliarios y elementos de primera necesidad que les fueron entregados por el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Asistencia Directa y Calidad de Vida, con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida.

La entrega, que se llevó a cabo en el Centro Cultural Tupac Amaru del barrio homónimo y el Centro Cultural Jorge Cafrune, estuvo encabezada por la Ministra de Desarrollo Humano, Natalia Sarapura, junto al secretario General de la Administración, Carlos Toconás, y referentes de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

Al respecto, la titular de la cartera provincial, expresó: “a través de este Plan de Contingencia seguimos acompañando a las familias que más lo necesitan. Esta es una actividad permanente que estamos haciendo desde que el Gobernador Gerardo Morales en julio del 2018 tomó la decisión política de crear este plan para brindar soluciones a las problemáticas de las personas vulnerables de toda la provincia”.

En este sentido, Sarapura remarcó que por medio de Jujuy Asiste y Reactiva, no sólo se potenció la política alimentaria, sino que se brinda una asistencia integral a los grupos familiares carenciados. “Estamos cumpliendo este mandato que nos dio el Gobernador de abordar, acompañar y complementar de manera integral la situación social de las familias que lo necesitan”, aseguró.

Continuando, la Ministra señaló que se coordinan las acciones con otras áreas del Gobierno de la Provincia, para potenciar los esfuerzos en pos de mejorar las condiciones de vida. “Hay familias que hoy reciben el mobiliario y se están regularizando sus lotes o están construyendo sus viviendas, entonces articulamos con otros ministerios y armamos esa agenda transversal que nos permite ir brindando soluciones integrales”, remarcó la funcionaria.

Por su parte, la secretaria de Asistencia Directa y Calidad de Vida, Marta Russo, indicó que los grupos familiares residen en los barrios Tupac Amaru, Luca Arias, Che Guevara, 18 Hectáreas, 150 Has., 10 Has., 30 Has., 47 Has., 27 Has., Sectores B3, B5, B4, 8 de Marzo, Asentamiento Aeroclub, El Progreso, El Mirador, Bajo Éxodo y Loma, a quienes se les entregó camas de 1 y 2 plazas, cuchetas, cunas, colchones, frazadas, calzado, refuerzos alimentarios, chapas, roperos, mesas y sillas, entre otros. También, se hizo entrega de heladeras y cocinas a aquellas personas que tienen un integrante con problemas de salud crónico, para la conservación de los medicamentos y mejorar la preparación de los alimentos.

Asimismo, Russo manifestó que el equipo de profesionales del Trabajo Social de la Secretaría realizaron las visitas domiciliarias para interiorizase sobre la situación particular de cada familia vulnerable y confeccionaron los informes pormenorizados que permiten concretar la asistencia correspondiente con mayor eficacia, transparencia y equidad.

En tanto que una de las vecinas del barrio Luca Arias, comentó: “me parece que está bien que el Gobierno ayude las personas que más necesitamos. Yo tengo 6 niños y estos elementos me hacían mucha falta, me cayó muy bien”.

Otro vecino beneficiado de ese vecindario Arias, manifestó: “agradezco muchísimo esta ayuda que nos dan, porque estamos pasando una situación difícil y esto nos viene muy bien”.

Finalmente, una vecina de 150 Hectáreas, sostuvo: “estos elementos que recibimos me hacían mucha falta, es una gran ayuda para mi familia, ahora vamos a estar más cómodos”.

