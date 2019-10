Tiempo de lectura 2 Minutes, 41 Seconds

ARIES: Puedes tener fe en la bondad y generosidad de personas que te quieren bien y están haciendo todo lo posible para ayudarte y cuidar de ti, es muy posible que veas muchas cosas que te recuerden lo protegida que estás.

TAURO: Por qué están tan atados a las normas y reglamentos viejos, debes dar más impulsos a cosas nuevas, hoy seguirás una conducta que te dará resultado altamente satisfactorio.

GEMINIS: Está muy bien soñar. Pero nuestros sueños, esperanzas y expectativas tienen que basarse en alguna clase de realidad emocional y económica. Aunque en algunas ocasiones es mejor ser cautelosos, en otro vale la pena correr un riesgo cuidadosamente calculado.

CANCER: Cuando eres creativo, es muy probable que intenten hacer las cosas con un espíritu más aventurero. La búsqueda de una vía innovadora para avanzar puede llevarlos, sin que se den cuenta, es posible que descubran un modo de proceder mejor y más emocionante.

LEO: En su plan de estudios debería desarrollar su intuición. Por suerte la vida les está enseñando la potencia de tu sensibilidad psíquica. Puede que les ayuden a guiarlos hacia su destino.

VIRGO: le están pidiendo que aprendas un nuevo conjunto de técnicas y habilidades. Tienes aptitudes para las pruebas que se les impongan. Será más fácil aprender lo que piensas, y les beneficiarán tanto a ti como al resto del mundo.

LIBRA: Por qué será que algunas personas parecen hacer lo que les da la gana aunque sea lo más mínimo, Pero las apariencias engañan y es imposible conocer todos los pormenores de la vida de alguien.

ESCORPIO: Tenemos que confiar en una comprensión superior. Porque es muy posible que hoy sientas, el esfuerzo que has invertido en cierta situación. Si sigues dando lo mejor de ti, recibirás el reconocimiento que mereces.

SAGITARIO: Por suerte pueden dejar a los expertos que se dediquen a temas más mundanos y ustedes pensar cómo pueden hacer para mejorar su economía o, cómo encontrar más paz en su vida y descubrir las soluciones para esas preguntas que son más fáciles de lo que pensaban.

CAPRICORNIO: Cuando se está compitiendo en un evento deportivo, con jueces y resultados, es una pregunta fácil de responder. En la vida diaria, no es tan simple. Tenemos que confiar en nuestra evaluación. Si nos da miedo, es que no nos va bien. Hoy no hay ninguna razón para que te sientas así.

ACUARIO: hoy es unos momentos intensos y de mucho estrés, cuando estamos bajo una gran presión, que nos vemos forzados a pensar lateralmente y explorar ideas que normalmente no contemplaríamos. Por suerte no tenemos que llegar a niveles tan extremos para ser creativos.

PISCIS: Siempre estamos ocultándonos en hechos y emociones a nosotros mismos, no confiamos en los demás. Y no siempre nos equivocamos al hacerlo. Si te sientes culpable de algo que no es culpa tuya, aleja ese pensamiento de ti. Deja de hacerte pasar un mal rato.

Por astrologamarga@gmail.com

