Jujuyaldia – Llegar casa por casa con la inmunización a través de los agentes sanitarios y el cumplimiento de objetivos del Programa de Sanidad Escolar, son las estrategias implementadas por la Provincia para alcanzar la cobertura de vacunación y posicionarse primera a nivel Nacional.

El Ministerio de Salud recomienda a la población controlar el carnet y, quien deba completar el esquema de la triple viral, concurra al centro de salud u hospital más cercano a su domicilio.

Las recomendaciones surgen a raíz de que el País se encuentra en alerta sanitaria por brote de sarampión; una enfermedad eliminada de la Región de las Américas desde el año 2016, que re emergió primero en Venezuela, Estados Unidos y en Brasil por casos importados provenientes de Europa y Asia. Esto se debe al flujo turístico existente a nivel global, como también a la no vacunación.

«Si bien en Argentina no hay casos autóctonos, debemos mantener la alerta por que en este momento en CABA y Provincia de Buenos Aires hay 29 casos confirmados de sarampión, todos importados», indicó la Jefa de Inmunizaciones Roxana Fatum agregando que «claramente hay personas sin vacunar el país, con lo cual en Jujuy se está fortaleciendo la vigilancia epidemiológica por la gran circulación de gente que se produce constantemente».

En este sentido la funcionaria explicó que el equipo sanitario esta preparado para realizar el control de foco y bloqueo en forma inmediata ante cualquier sospecha».

La vacuna triple viral protege del sarampión, rubeóla, papera o parotiditis, y es de carácter obligatorio según el Calendario Nacional para niños de doce meses y a los 5/6 años en edad de ingreso escolar.

También esta indicada en estos momentos para el personal de salud público y privado; a todas aquéllas personas nacidas en 1965 en adelante que deberán tener dos dosis registradas. Cabe destacar que, tanto las mujeres embarazadas como inmunosuprimidos no pueden recibir esta vacunación.

