Jujuy al día® – La Secretaría de Cultura de Jujuy, a través de la Dirección Provincial de Patrimonio, entregó a un grupo de escultores los certificados en reconocimiento al trabajo y a la participación en el 1er Concurso Provincial de Escultores “Patio de las Magnolias”, cuyo objetivo era lograr una pieza a exhibirse en el remozado Patio de las Magnolias de Casa de Gobierno.

La entrega de los certificados estuvo a cargo del secretario de Cultura, Luis Medina Zar, y la directora de Patrimonio, Valentina Millón, quienes a su vez dialogaron con los artistas presentes evaluando el resultado del Concurso y las sugerencias y propuestas para darle continuidad a este tipo de convocatoria y alentar una mayor participación de este colectivo.

Los artistas reconocidos por su participación –no obstante haber sido declarado desierto el concurso- son Nélida Vedia y Eduardo Santiago, con la obra “Guardianes de la Utopía”; Luis Orlando Cáceres Chacón y Matías Misky Mayo Esquibel, con la obra “Esperanza”.

El reconocimiento a los artistas, parte de la decisión de realizar un concurso provincial para una escultura que se emplazaría en el Patio de las Magnolias de Casa de Gobierno como parte del proceso de restauración del histórico edificio, el que convocó a todo el colectivo artístico escultor de Jujuy habida cuenta la importancia del emplazamiento y el valor histórico y cultural del entorno.

Sobre el particular, la directora de Patrimonio relató que “la convocatoria lamentablemente, quedó desierta por una decisión del jurado al considerar que hubo una escasa participación y presentación de trabajos, por lo que no se podía determinar elegir una obra que cubra todo el colectivo de escultores, y se determinó realizar otro llamado en fecha aún no definida”.

“No obstante tratarse de un concurso muy complejo –continuó- hubo artistas escultores que sí hicieron su aporte, creando una obra de arte, soñando que sea la elegida para ser emplazada en Casa de Gobierno y no pudo ser, y por ello este reconocimiento, porque queremos poner en valor a estos artistas que sí hicieron su presentación”.

Explicó luego que se trataba de un concurso “muy complejo, sobre todo por el espacio donde se iba a emplazar, donde ya existe un entorno complejo, muy estructurado, el basamento ya es existente y todo lo que lo rodea, como los propios árboles de magnolias y su significado en el patio y la historia de ese edificio”.

“Se volverá a abrir este concurso, con mejores condiciones”

De igual forma, el secretario de Cultura anticipó que “se volverá abrir este concurso, con mejores condiciones, con más tiempo, e incorporando sugerencias y propuestas acercadas ahora por los propios escultores” y puntualizó que “lo más importante de destacar, es que hace mucho tiempo para este colectivo de artistas no se hacía una convocatoria así”. Hizo notar que “se está llevando adelante un trabajo conjunto con el aporte de los artistas como del equipo de la Secretaria y de la Dirección de Patrimonio y tenemos el convencimiento que poder brindar esta posibilidad es sumamente valorable, ya que sumando voluntades se puede lograr grandes proyectos”, concluyó.



