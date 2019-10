Tiempo de lectura 1 Minute, 13 Seconds

Jujuy al día® – El Ministerio de Salud señaló que se trata de siete productos como provoleta, hebras, untables, pasta de garbanzo, alfajores y alimento de almendras de la Marca Felices Las Vacas, que no cuentan con la autorización correspondiente y, uno de ellos, no cumple con la declaración de alérgenos.

Luego de una auditoría realizada en el establecimiento Lógica Natural SRL, ANMAT solicitó a la firma que proceda a realizar el retiro preventivo del mercado nacional de todos los lotes de los siguientes productos;

-Provoleta de almendras y castañas.

-Hebras sabor mozzarella.

-Untable de almendras. Pasta a base de almendras.

-Untable de almendras sabor cheddar.

-Pasta de Garbanzos. Hummus.

-Alfajor de dulce de almendras con cobertura de chocolate.

-Alimento de almendras tipo yogur con cereales.

La solicitud de retiro de productos se debe a que, del 1 al 6 mencionados, no cuentan con la autorización correspondiente, y el 7 no cumple con la declaración de alérgenos; ya que la especificación técnica del capuchón de cereales declara que “contiene derivados de cebada y de soja, puede contener leche, sulfitos y derivados de trigo y avena”, y esa información no figura en el rotulo del producto.

El retiro ha sido categorizado como Clase 1, lo que significa que los alimentos poseen una probabilidad razonable de que su consumo provoque consecuencias adversas graves para la salud, y por lo tanto deberá extenderse hasta el nivel del consumidor.

