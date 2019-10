Tiempo de lectura 3 Minutes, 7 Seconds

Jujuy al día® – El Gobierno provincial continúa con los talleres para prevenir estafas telefónicas a las personas de la tercera edad en particular y al público en general, organizados conjuntamente entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Dirección Provincial de Protección Integral de las Personas Adultas Mayores, la Defensoría del Pueblo y la Dirección Municipal de Adultos Mayores de la Capital.

Recientemente se realizó un taller en instalaciones de la UCASAL donde se promovió el intercambio con las y los participantes sobre las distintas modalidades de estafas telefónicas utilizando audiovisuales, diapositivas y dramatizaciones para visualizar el delito; informando sobre los más comunes como por ejemplo llamadas telefónicas para anunciar premios de productos, de dinero, autos, donde se requieren datos personales, depósitos, giros, con amenazas de descuentos en el sueldo o denuncias por daños y perjuicios sino concretan.

Asimismo otras formas de estafas son llamar a las víctimas pretendiendo ser algún familiar que se quedó con el auto en la ruta o debe pagar la grúa y solicitan un depósito. Asimismo se brindaron recomendaciones para prevenir las estafas, teléfonos útiles y dónde recurrir, como también sobre la importancia de la denuncia inmediata en caso de ser estafados/as en la comisaría más cercana.

Al respecto, quienes participaron del taller, vertieron las siguientes opiniones:

Patricia (59): “el taller fue muy informativo, muchas veces como personas adultas somos más fáciles de engañar esta información nos actualiza y nos hace tener cuidado, saber qué es lo que hacemos; si uno va acompañada va a ser mejor, sino es fácil robarnos y hay que hablar con los hijos; a mí me llamaron por un premio y me pedían depósito le avisé a mi hija y ella me advirtió de una estafa”.

María (25): “es interesante la charla porque sabes cómo actuar, dónde ir, que primero se debe hacer la denuncia, yo le aconsejo a mi mamá que sea desconfiada, hay que tener más precaución y con lo que escuchamos hoy hay que comentarlo para el conocimiento de otros y que no les pase lo mismo de los engaños, las estafas”.

Ana (78): “es importante hablar con la familia porque me llamaron una vez diciéndome que mi hijo tuvo un accidente y lo llamé y nada que ver, parece que querían que salga de la casa, por eso es importante tener esta información que brindan en el taller”.

Rodrigo (31): “me pareció interesante vine con un grupo de personas adultas mayores a quienes enseño informática y me comentaron que atravesaron situaciones de estafas, así que aprendimos bastante en el taller muy útil para saber qué hacer y dónde recurrir”.

Miguel (70): “estoy feliz de poder aportar a través de la dramatización que hicimos sobre las estafas para que nos demos cuenta, porque estamos viendo muchas estafas en nuestros barrios, amigos, familiares, por eso nos debemos ayudar entre todos, estar alerta en todo momento y ser solidarios y seguir informando y comentando esto”.

Consejos de seguridad:

Ante la llamada de un desconocido no facilites datos personales ni bancarios

Si llaman diciendo ser un familiar, desconfiá y cortá la llamada. Luego llamá a ese familiar desde otro teléfono o celular.

En caso de premios o beneficios sospechosos anímate a decir “no me interesa” y cortá la llamada.

No permitas el ingreso a tu domicilio a personas desconocidas.

Ante cualquiera de estas situaciones informá a tu entorno de confianza.

Si las llamadas persisten comunicate al 911 o dirigite a la comisaría más cercana

