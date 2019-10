Tiempo de lectura 2 Minutes, 22 Seconds

ARIES: Debes de mirar bien a tu alrededor y sacar una persona ciertamente tóxica y que no intervenga para nada en tu vida. Estarás llena de ideas para renovarte en lo laboral.

TAURO: Vas a vivir hoy ciertas experiencias quizá un poco desconcertantes porque no entenderás muy bien lo que está pasando pero observarás que alguien cercano actúa de manera un poco rara.

GEMINIS: No puedes seguir pensando que lo que haces no está bien hay persona que esperan más de ti. Rectifica y vive tu vida sin pensar en lo que opinen o comenten los demás.

CANCER: Hoy no será un día especialmente atareado y eso te dará un rato de esparcimiento muy interesante para acudir a algún sitio que te gusta mucho, quizá una exposición o ir al cine.

LEO: No intervengas hoy en ningún aspecto en la vida de otros ni des tu opinión sobre una actitud que no te gusta demasiado, pero que al fin y al cabo, no va contigo. Deja que cada uno viva, ame y actúe según su propia conciencia.

VIRGO: No te atreves a hablar con una persona porque sabes que quizá no actuaste demasiado correctamente con ella. Pero ese no es el camino para resolver las diferencias. Aunque te cueste trabajo y te estrese, hazlo.

LIBRA: Te darás cuenta de que hay cierto aspecto del trabajo que tienes que asumir para no llevarte más disgustos y que debes enfocarte en él de una manera más positiva. Busca estrategias que te permitan salir adelante.

ESCORPIO: Si vas de compras, sufrirás la tendencia a de dejarte llevar por los impulsos y comprar con mucha prisa. No te conviene para nada, ya que podrías equivocarte y gastar en lo que no necesitas.

SAGITARIO: Hoy, todo lo económico va a salir muy a tu gusto. En los asuntos de negocios y trabajo serás el que diga la última palabra y actuarás con seguridad e independencia.

CAPRICORNIO: Las rutinas de ejercicio y deporte van a ser hoy un arma decisiva para luchar contra el estrés y las tensiones que puedes acumular. Cuanto más te relajes, con mejor ánimo encararás la semana.

ACUARIO: después de una temporada un poco turbulenta, consigues que todo lo relacionado con la pareja y las relaciones amorosas se estabilice por lo que tendrás un tiempo de descanso y tranquilidad. Aprovéchalo para disfrutar junto a ella, incluso si piensas que has de variar ciertas rutinas.

PISCIS: No comentes abiertamente tu vida privada con quien conoces poco y mucho menos en las redes sociales. Comparte tus intimidades solo con quien te ama, te conoce y te ha sido fiel, ya sea tu pareja o amigos.

Por astrologamarga@gmail.com

