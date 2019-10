Tiempo de lectura 1 Minute, 37 Seconds

ARIES: La pasarás genial con tus amigos en unas fiestas. Sin embargo, debe abstenerse de tomar cualquier decisión por apuro o impulso cuando se divierte en una fiesta.

TAURO: Necesita atender las necesidades de su familia. Tenga mucho cuidado con su elección de palabras, ya que pueden causar algún daño emocional a su familia.

Géminis: Pueden surgir disputas inesperadas con respecto a cualquier propiedad o activo. Para hacer planes adicionales, busque el asesoramiento de un experto.

Cáncer: Es probable que salgas con tus amigos y disfrutes con mucha alegría. También puede realizar un breve viaje a visitar a un familiar que vive un poco lejos de ti.

Leo: Puede esperar excelentes relaciones con su familia y un estado financiero saludable. Sin embargo, en su trabajo puede estar estresado porque sus colegas no lo apoyan.

Virgo: No preste dinero porque no se lo devolverán pronto, a veces uno confía en personas que no se lo merecen.

Libra: Compartirás un gran vínculo con tus padres y tu cónyuge. Sin embargo, su relación con sus hijos puede ser motivo de preocupación. Incluso los amigos cercanos pueden lastimarte emocionalmente.

Escorpio: En general, sería aconsejable tener un control sobre su temperamento. Sería mejor evitar cualquier situación desagradable, especialmente por la noche.

Sagitario: hoy podrías esperar una entrada de dinero, y que gastes dinero en comprar regalos para sus amigos y familiares.

Capricornio: En el aspecto personal, si vives en una familia conjunta, es posible que tengas que aclarar los motivos de un malentendido de tu familia.

Acuario: Tendría una excelente oportunidad de ingresos o ganancias financieras inesperadas. Se espera que cualquier dinero rápido regrese a tus manos.

Piscis: Un día sensible en el trato con un familiar. Sea muy cortés en sus palabras mientras discute cualquier asunto importante con ella.

Por astrologamarga@gmail.com

