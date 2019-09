Tiempo de lectura 2 Minutes, 58 Seconds

ARIES: Busca hoy una excusa para ganar algo de tiempo y estar solo porque tendrás una cierta sensación de angustia. Te conviene dar un paseo y oxigenar tus ideas. Te hará mucho bien para no dejarte llevar por esa sensación que te está agobiando. Pon la mente en blanco

TAURO: No delegues responsabilidades que tengan que ver con lo cotidiano y lo doméstico, no estarás tan cansadas como parece además así no te sentirás aburridas como crees. Además, si no lo haces, las cosas no saldrán tal y como habías planeado y después puedes enojarte por los resultados.

GEMINIS: ustedes se cansan pronto de las cosas y pasan a hacer nuevas tareas sin haber terminado las anteriores, pero en este momento no les conviene nada mantener esa actitud; les puede perjudicar mucho. Ojo con dejar las cosas a medias, será negativo.

CANCER: Comienzas la semana despidiendo un mes que en general ha sido muy agradable para ti y para tus proyectos porque has tenido tiempo de madurar mucho algunos de ellos. Eso te hace tener la mente activa y planificar cosas interesantes.

LEO: Estarás muy creativo y chispeante en todos los sentidos. Esto puede significar que tengas muy buenas ideas que harán felices a los demás, incluidas tu pareja. La sorprenderás con una proposición algo enloquecida que dudará algo en seguir, pero lo hará.

VIRGO: Todo lo que emprendas en este día te saldrá muy bien, porque tus aspectos astrales te favorecen en las iniciativas que tomes. Las cuestiones de negocios o financieras dan un buen paso adelante. Aprovecha para cerrar un contrato importante.

LIBRA: Hoy te encuentras mucho más calmado que días anteriores particularmente en temas emocionales estarán mejor encaminados. Hay una persona que te está ayudando mucho y debes escuchar sus consejos. No te rebeles y piensa lo que te han dicho. Date la oportunidad de decidir tu vida.

ESCORPIO: Cuidado con un súbito ataque de rebeldía, que no te favorece para nada y puede traerte algún problema a tu alrededor. Esto será mucho más complicado si lo dicho es de alguien que te impone su criterio y con el que no estás de acuerdo en absoluto. Calma.

SAGITARIO: Un proyecto relacionado con un viaje próximo puede que no salga a la medida de tus deseos. Pero sólo será un retraso, porque finalmente se hará realidad. La paciencia será tu mejor aliada hoy. No tires la toalla si quieres que todo cambie para mejor.

CAPRICORNIO: Te preocupará mucho todo lo que tenga que ver con la naturaleza o la ecología, los animales o las plantas, y le dedicarás tiempo porque crees firmemente en que este tipo de causas mejoran la vida de todos. Llevas razón y será feliz haciéndolo.

ACUARIO: No te dejes llevar por la pereza ni abandones ese deporte que tanto bien te hace a tu organismo. Busca un rato a lo largo del día para practicarlo y después te sentirás mucho mejor. Lo sabes, hazlo sin pensar más. La actividad te favorece mentalmente.

PISCIS: No te comprometas hoy con algo que no te hace mucha gracia o con alguien que la verdad es que te pone un poco de los nervios porque te resultará pesado. Busca alguna excusa para que no esté cerca de tuyo. No tienes porqué forzarte en hacer nada que te genere inquietud en estos momentos.

