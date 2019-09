Tiempo de lectura 1 Minute, 57 Seconds

Jujuy al día® – A partir del día 25 y hasta el 27 de septiembre, en ivuj.gob.ar se publicará la nómina de postulantes de Libertador Gral. San Martín que están en condiciones de participar del Sorteo de Viviendas a realizarse por primera vez en esa localidad. Se podrán hacer “reconsideraciones” a dicha nómina, en las fechas establecidas.

El público podrá asistir al sorteo de orden de prioridad de Libertador.

Además el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ), informó que el Sorteo se concretará el miércoles 2 de octubre, a partir de horas 15, en el Club “Herminio Arrieta” (en frente de la Terminal de Ómnibus) de la ciudad azucarera. Podrán asistir las familias inscriptas y que adhirieron a esta instancia del Programa Provincial de Viviendas, el acceso al predio se habilitará desde horas 14.

El listado de postulantes al Sorteo también está expuesto en la Delegación del IVUJ (Av. San Pedro S/N Local 1 y 2), y en la Dirección Municipal de Tierra y Vivienda (Centro Cívico) de Libertador Gral. San Martín.

Cabe mencionar que este Sorteo de Orden de Prioridad corresponde a los anunciados en la primera etapa del Programa Provincial de Viviendas que se ejecuta a través del IVUJ con fondos provinciales.

¿Para Libertador, qué significa el “trámite de reconsideración” posterior a la adhesión y antes de que se realice el sorteo del IVUJ?

Luego del cierre de adhesión on line, hay postulantes que podrían ser excluidos de participar en el sorteo anunciado para Libertador. La exclusión implica que no podrán participar de los sorteos, y eso podrá suceder si no cumple con los requisitos mínimos exigidos por el IVUJ como: no conformación de grupo familiar, ser personas solas, y/o ser grupo familiar cuyo titular es residente extranjero.

El trámite de “reconsideración” de la nómina de participantes excluidos, lo deben realizar los inscriptos adheridos en las fechas que se establecen a esos efectos, para poder revertir la exclusión por la cual no participa del sorteo de esa localidad. El mismo se realiza mediante nota presentada en Mesa de Entradas del IVUJ ubicado en Güemes 853, ciudad capital, en el horario de 8 a 13, de acuerdo al motivo por el cual fue excluido.

