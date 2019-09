Tiempo de lectura 4 Minutes, 40 Seconds

Aries: Es posible que por un movimiento retrogrado de algunos planetas, te veas impedido para tomar decisiones con la rapidez y eficacia que acostumbras, Es necesario que no te dejes llevar por la frustración ocasionada por ello, puesto que es sólo una corta etapa en la que te verás afectado, nada de pensar que has perdido tu encanto es sólo que está vez la influencia planetaria será más fuerte que ustedes.

Tauro: Más que amor, necesitas amigos que te hagan compañía y te acompañen a lugares interesantes y divertidos. No está muy claro en cuanto a tu estado financiero o inversiones; no hagas movimientos importantes o impulsivos. Usa tu intuición para evitar desilusiones, sentirte culpable en ciertos aspectos de tu vida puede afectar tu salud. Cuida los alimentos que comes.

Géminis: Dejarte llevar por las complicaciones y las depresiones que produce un evento desafortunado no es la mejor forma de madurar. Debes tener claro que es lo que las experiencias de la vida te quieren dar a entender, y en qué aspectos debes mejorar, de lo contrario solo caminarás por este mundo sin aprender. Las mejores lecciones provienen de los fracasos, y son estos los que forjan nuestro carácter, por tal razón debes aprender a ver el lado positivo de la adversidad, y así entenderás lo que es vivir en realidad. No temas al cambio, pues esto te llenará de sabiduría.

Cáncer: Es posible que en las últimas semanas te hayas olvidado de tu familia y tus amigos, o de alguien en especial que en estos momentos se siente un poco defraudado por culpa de tus distracciones. Es un buen momento para convertirte en un excelente apoyo para alguien que lo necesita, sin pedir nada a cambio, ya verás cómo eso engrandecerá tu espíritu. En lo relacionado al campo profesional haz trabajado para conseguir lo que tienes en estos momentos, y solo debes mantener el mismo ritmo.

Leo: Estás pasando por una etapa posiblemente destructiva, y por ello, es más fácil adquirir enfermedades o no sentir ánimos para nada. Cuida tu salud eliminando grasas y el exceso de condimentos. Eres de las personas que se siente mal cuando subes de peso, porque tu estructura ósea no te lo permite. Cuídate.

Virgo: Intentarás renovar todos tus proyectos laborales para ver si obtienes mayores ganancias en un futuro. Hoy estarás lleno de optimismo, dinamismo y espíritu de iniciativa. Querrás introducir cambios sustanciales dentro de tu vida profesional. Quizás nuevos enfoques de la línea de trabajo, drásticos cambios de actividad. Habrá intensidad en todo lo que hagas. En general, puedes enriquecer la experiencia sobre ti mismo y mejorar tu respuesta física y psíquica a la vida y a tus asuntos.

Libra: Traes humor y sabor a tu relación romántica, lo cual sólo puede hacerla más placentera. El cambio es parte de la vida. No pierdas tu energía involucrándote en discusiones inútiles. Acepta compromisos de ser necesario y todo irá bien. Tus proyectos están en buen camino; no estropees las oportunidades. Rompe con las limitaciones y buscar nuevas formas de adquisición que te permitan renovarte y tener una visión de la cuestión económica mucho más amplia. Tu naturaleza optimista te traerá muy buena suerte en este aspecto.

Escorpio: Las cosas pueden estar marchando muy bien en tu vida en este momento, por lo cual es apropiado renovar un poco el aspecto personal. Date un pequeño tiempo para consentirte, ir al salón de belleza y hacerte un nuevo corte, comprar algunas prendas de vestir o perfumes o colonias de aroma dulce pero suave, esto llamará más la atención del sexo opuesto, pues estás pasando por una época en la cual ganarás adeptos que te ayudarán en tu crecimiento personal.

Sagitario: Tiempo propicio para aquellos quienes tienen grandes deseos de mirar nuevos horizontes en su aspecto laboral. Las energías están canalizándose alrededor del trabajo y el dinero. Pero debes aprender a respetar la secuencia en que llegan las cosas, primero se trabaja, luego se recibe el dinero y por ultimo llegan los éxitos.

Capricornio: Este avance en tu vida hará que descubras una realidad que desconocías y que es muy inquietante para ti. Abre bien los ojos y no tuerzas tu destino. Seguramente necesitarás realizar algún viaje y, o mejorar tu imagen personal. Muéstrate cómo eres.

Acuario: Podrías recibir algunas noticias de amistades o personas queridas que se encuentran lejos de ti. Hoy es un día especialmente agradable para ti porque tus relaciones con las personas del entorno más cercano serán maravillosas. Las relaciones que mantienes en el plano social quizá sean determinantes para tu futuro, es muy posible que recibas como recompensa a tus esfuerzos pasados unos resultados estupendos. En el ámbito económico podrías conseguir algunos beneficios, tus inversiones han sido las más sensatas y productivas.

Piscis: Si por estos días sientes que las energías no son las mismas y te ves un poco cansado, es necesario tomar un pequeño descanso. No te esfuerces en tareas que puedan comprometer tu físico, lo cual puede ocasionarte serios problemas de salud. Ten mucho cuidado a la hora de entablar nuevas sociedades o alianzas, pues el éxito estará vinculado a la reputación de los involucrados.

Por: astrologamarga@gmail.com

% Feliz % Triste % Emocionado/a % Enojado/a % Sorprendido/da