ARIES:

Tendrás que calmar tu ira y medir bien tus palabras para no dejarse llevar por tus impulsos que no te permiten pensar con claridad, esa actitud no será lo más conveniente para tu trabajo. Si tiene una relación, surgirán algunos roces habituales de la convivencia en pareja. Es el momento ideal para que Aries empiece a practicar algún deporte que le llene de energía y fortalezca su salud.

TAURO:

Será un momento muy proclive para progresar en sus proyectos personales y profesionales, esto hará que Tauro se sienta satisfecho y con mucha motivación para emprender propuestas que supongan un reto ambicioso. El dinero que ha gastado en un viaje corto habrá sido la mejor inversión que has por ti mismo, habrá despejado la mente A pesar de tener buena salud y estar satisfecho, Tauro deberá esforzarse más en sus hábitos alimenticos y dejar aquellos que perjudiquen su organismo.

GEMINIS:

Será importante que las siguientes semanas de septiembre Géminis controle una situación del trabajo que podría salirse de las manos, ya que habrá muchas personas aconsejando mal, deberá mantener una actitud determinante si va a exponer algún cambio en su vida, será una decisión importante a nivel personal. Géminis tendrá que poner más atención a su alimentación para mejorar su salud.

CANCER:

Será hoy un día en el cual Cáncer podría recibir buenas noticias relacionadas con el trabajo, alguien le propondrá un proyecto bastante interesante, será una oportunidad que no deberá desaprovechar si quiere abrirse las puertas profesionales en el extranjero. Cuida tu parte emocional, porque podría afectará tus relaciones. Si nota alguna dolencia física será conveniente asistir a un especialista antes de que perjudique su salud.

LEO:

Quizá hoy Leo tenga algún contratiempo relacionado con trámites o documentos que no dejen avanzar y terminar a tiempo en un proyecto en el que está involucrado, por ello deberá actuar con habilidad y adelantar en otros asuntos en lo que se arregla esta situación. En la pareja tiene que fortalecer su confianza y autoestima, en la salud está en buen momento, pero igual no debería descuidar su alimentación.

VIRGO:

Hoy, recibirá una suma de dinero que le permitirá invertir en ciertos sueños personales. En el amor, Virgo estará lleno de buenas vibras y estarás rodeado de gente simpática y positiva debido a una buena alineación de los astros que provocarán un encuentro casual con una persona que hace bastante tiempo le llama su atención.

LIBRA:

Será importante que acuda a las reuniones de trabajo que se harán en los próximos días de septiembre ya que se tratarán temas que te interesarán y que podría cambiar positivamente su futuro profesional. Vendrán cambios. En el amor, estará un poco inestable con su pareja y eso le provocará ciertos celos, deberá calmar esa ansiedad y dejar los temores, un gran amigo le recordará lo valioso que es cómo persona, ya que a veces se olvidan, y esa acción lo pondrá muy feliz.

ESCORPIO:

Será necesario que empieces a administrar mejor su dinero y dejar aquellos gastos innecesarios y de mal humor. Deberán priorizar su tiempo libre en cosas que le gusten de lo contrario habrá días que sienta un gran vacío, las próximas semanas de septiembre será idóneo que Escorpio realice planes más apetecibles con los amigos o su pareja que le aporten motivación.

SAGITARIO:

Sagitario tendrá que afrontar un día en su trabajo que no es de su agrado, pero una actitud positiva hará que se abra camino hacia terrenos que aportarán un prestigio en su carrera que estará más en sintonía con las expectativas profesionales. Las inquietudes que tratan de reprimir saldrán a la luz, en el que la nostalgia evocará a Sagitario en recuerdos de un amor del pasado.

CAPRICORNIO:

Será conveniente buscar nuevos proyectos y horizontes que acerquen a Capricornio a sus objetivos profesionales más ambiciosos. Para llegar bien económicamente a finales de septiembre ahorren un poco en estos días y enfoque sus gastos en cosas necesarias. Se sentirá atraído por alguien que conoce desde hace poco, y tratará de aproximarse a través de un juego de seducción y coqueteo que potenciarán esa atracción irresistible sea recíproca.

ACUARIO:

La visión personal de Acuario relacionada con un asunto laboral llegará muy lejos, será importante que Acuario sea firme y defienda su postura a pesar que quieran sabotear su idea, el día de hoy, deberá ver esta situación como un reto que superará con éxito si actúa de manera inteligente. La amistad es parte importante en la vida de Acuario, por ello si algún amigo le cuenta un secreto deberá mantenerlo en secreto, la confianza que le está brindando será crucial.

PISCIS:

Será hoy una jornada en la que Piscis deberá enfrentarse a un proyecto en su trabajo que produce perdidas, será momento para actuar con inteligencia para crear estrategias que permitan resurgir hacia los objetivos establecidos. Esta semana de septiembre tendrá un poco de bajón emocional por lo que sentirá cierto disgusto ante algunas actitudes de amistades incluso de su pareja, será conveniente que traten de canalizar esa alteración para aprender a equilibrar su ira.

