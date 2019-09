Tiempo de lectura 2 Minutes, 12 Seconds

Jujuy al día® – Se jugó la final provincial de fútbol de los Juegos Jujeños clasificatorios a los Juegos Nacionales Evita organizados por el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Deportes y Recreación, donde resultaron campeones los equipos femeninos sub 14 del Club Atlético Talleres de Perico y sub 16 de Tilcara, mientras que en masculino se coronaron los clubes Talleres de Perico (sub 14) y Atlético San Pedro (sub 16).

Con la participación de representantes de las regiones de Quebrada, Puna, Valle y Yungas se jugaron los encuentros en canchas de barrio Los Perales en San Salvador de Jujuy.

En fútbol femenino sub 14 el Club Atlético Talleres de Perico se consagró campeón al ganar por 1 a 0 a Yuto, en sub 16 femenino Tilcara venció por 1 a 0 al representante de Yuto; en fútbol masculino sub 14 en la final Club Talleres de Perico se impuso al Club Atlético San Pedro por definición desde el punto del penal por 5 a 4, luego de empatar en 2 tantos en el tiempo reglamentario; y en categoría sub 16 Club Atlético San Pedro ganó por 4 a 1 a Abra Pampa.

Previamente se jugaron las semifinales con los siguientes resultados

Sub 14 femenino, Yuto y Abra Pampa empataron 0 a 0 ganando el primero por 3 a 2 en definición por penales, y Club Atlético Talleres de Perico ganó por 4 a 0 a Tilcara.

En sub 16 femenino Sportivo Rivadavia de El Carmen ganó por 1 a 0 a Tilcara y Yuto por mismo marcador a La Quiaca.

En sub 14 masculino Club Atlético Talleres se impuso por 7 a 0 a Huacalera y Club Talleres de Perico ganó a La Quiaca en la definición desde el punto del penal por 5 a 4 luego de empatar 1 a 1.

Finalmente, en sub 16 masculino en semifinales Club Atlético San Pedro ganó por 3 a 0 a Club Deportivo Luján y Abra Pampa 5 a 0 a Huacalera.

Al respecto, el secretario de Deportes y Recreación, Hugo Flores, indicó: “Creemos que la forma de sostener el deporte es impulsando este tipo de actividades que son tan importantes y que fundamentalmente le permiten sacar al chico/a del ocio e introducirlo/a en el deporte que disciplina, da conducta, exige esfuerzo”.

Anticipó además, las próximas actividades de los Juegos detallando que “el miércoles estaremos con la instancia provincial de atletismo y la próxima semana el martes el voleibol, preparándonos para que sea una organización adecuada y los/as chicos/as puedan disfrutar de los eventos que nos quedan para clasificar a quienes van a ir a la instancia nacional en octubre en Mar del Plata”.

