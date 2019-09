Hipertensión: Principal causa de muerte y discapacidad en nuestro país y en el mundo

Jujuy al día® – La Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA) presentó los resultados de la Campaña ‘Conoce y Controla tu presión arterial 2019’, que midió la presión en forma gratuita y voluntaria a casi 100 mil argentinos.

– Entre las principales conclusiones del relevamiento, se halló que sobre 85.296 adultos con un promedio de edad de 61 años que recibieron 2 mediciones espaciadas de presión arterial, el 53% tenía cifras de hipertensión, de ellos un 26,8% no lo sabía. Del 73,2% que sí conocían su condición, pese a que la gran mayoría estaba bajo tratamiento (97%) solo 1 de cada 2 (50%) tenía su presión bien controlada [1]. En definitiva, más de 6 de cada 10 personas con valores de hipertensión (64,4%) o bien desconocían esta condición, o conociéndola no se trataban, o pese a estar bajo tratamiento, no tenían bajo control su presión arterial.

La ‘Campaña Conoce y Controla tu presión arterial 2019’, una iniciativa de la SAHA que cuenta con el auspicio del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, y que forma parte de un campaña global denominada ‘MMM 2019’ (por ‘Mayo Mes de la Medición’ por su sigla en inglés), coordinada por la Sociedad Internacional de Hipertensión y la Liga Mundial contra la Hipertensión Arterial. Argentina fue en 2018 el país latinoamericano que más mediciones aportó, con casi 70 mil y el 8º en todo el ranking mundial.

Durante el relevamiento, llevado a cabo en mayo de este año, en total 99.491 personas pasaron por los diferentes puntos de medición, distribuidos en lugares estratégicos de todo el territorio nacional. A todos se les midió la presión arterial en forma totalmente gratuita con tensiómetros digitales a cargo de enfermeras, estudiantes de medicina, farmacéuticos o personal médico especializado.

A pesar del total de registros, a los efectos del análisis general se contemplaron solo los de aquellos mayores de 18 años que recibieron dos mediciones completas y espaciadas. El total neto fue de 85.296 personas (edad promedio 61 años). Se consideraron hipertensos a quienes en el promedio de ambas mediciones tuvieron valores iguales o mayores a 140/90 mmHg.

Entre las principales conclusiones, se observó que más de 1 de cada 2 personas que se acercaron voluntariamente a conocer sus niveles de presión eran hipertensas (53%), pero, de ellas, el 26,8% ni siquiera lo sabía. Del 73,2% que sí conocía su condición, pese a que la gran mayoría estaba bajo tratamiento (97%), solo 1 de cada 2 (50%) tenía su presión bien controlada.

“Uno de los objetivos fundamentales de este relevamiento, que no pretende ser un estudio epidemiológico ni un registro poblacional, radica en concientizar a la población acerca de esta enfermedad tan prevalente. Estimular a las personas a conocer su nivel de presión y de paso acercarles recomendaciones y mensajes de prevención”, sostuvo la Dra. Irene Ennis, presidenta de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial.

“En esta edición, llama la atención que el promedio de edad de la población relevada fue alto (61 años) versus 52 años tanto en 2018 como en 2017. Sin embargo, aun en gente mayor, el nivel de desconocimiento de su hipertensión sigue siendo muy elevado (26,8%), lo mismo que la falta de control en aquellos bajo tratamiento. Esto último representa todo un mensaje y un verdadero desafío para la comunidad médica: no estamos detectando a todos los hipertensos, se nos está ‘escapando’ casi 1 de cada 3, y además no estamos siendo eficaces con el tratamiento”, alertó el Dr. Marcos Marín, médico cardiólogo especialista en Hipertensión Arterial, vicepresidente de la SAHA y Coordinador de la Campaña ‘Conoce y Controla tu Presión Arterial 2019’ de la SAHA.

Según las estadísticas del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, en 2017 se produjeron en Argentina 90.222 muertes por enfermedades cardiovasculares[2], de las cuales más de un tercio (37,3%) pudo haberse evitado solamente teniendo la presión controlada en valores normales[3]. En resumen, la hipertensión arterial se cobra 92 fallecimientos por día en nuestro país y deja mucha gente con discapacidades importantes.

“Sin embargo, como es una enfermedad que no duele ni se ve, muchas veces es ignorada por la gente y, más aún, frecuentemente los médicos no toman la presión en la consulta médica. Dado la alta proporción de hipertensos que desconocen su condición, en cada contacto con el sistema de salud debería controlarse la presión arterial, en todas las especialidades e independientemente del motivo de la consulta. Debemos tener en cuenta que, en nuestro país, las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte y la presión elevada es el principal factor de riesgo potencialmente modificable”, consignó el Dr. Martín Salazar, profesor titular de Clínica Médica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, y secretario de la SAHA.

Entre las medidas que podrían contribuir a una mayor detección y a un mejor control de la hipertensión arterial, desde la SAHA recomiendan las siguientes:

· Implementar campañas nacionales de prevención y concientización, destacando que la hipertensión es en sí misma una enfermedad que constituye la principal causa de muerte y discapacidad.

· Educación a la comunidad médica para que haga tomas de presión en cada contacto que tenga con un paciente.

· En la misma línea, educación en la población para que las personas les pidan a sus médicos que les tomen la presión. Incluso que tengan un tensiómetro digital en sus domicilios y se realicen auto mediciones periódicamente, fundamentalmente en aquellos con diagnóstico de la afección.

· Sin abandonar las medidas higiénico-dietéticas, como comer con menos sal, bajar de peso y realizar ejercicio físico, que son importantísimas y deben recomendarse enfáticamente, entender también que la hipertensión es una enfermedad que la mayoría de las veces necesita complementar los estilos de vida más saludables con la indicación de 1, 2 y hasta 3 medicamentos para mantenerla bajo control.

· Conseguir que los medicamentos antihipertensivos estén al alcance económico de toda la población.

· Insistir en la importancia de la adherencia al tratamiento. Aunque es una dolencia que no se ve ni duele, la hipertensión es una enfermedad que potencialmente produce graves consecuencias para la salud.

“Aquellos países, como Canadá, que han logrado incrementar la detección y el tratamiento de la hipertensión, registraron una disminución significativa en la mortalidad cardiovascular y en los episodios de discapacidad”, concluyó el Dr. Marín.

Acerca de la Campaña Conoce y Controla tu Presión Arterial

La campaña consistió en la realización durante mayo de 2019 de controles voluntarios de presión arterial en personas de todas las provincias de la Argentina. Con la utilización de gazebos o pequeñas estructuras desmontables a la salida de hospitales o centros de salud y otros lugares estratégicos, se invitó a la población a que -en forma voluntaria y totalmente gratuita- se mida la presión arterial y reciba material informativo y consejos saludables. Este año hubo mediciones también en la red de farmacias de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA).

Para la toma de la presión se utilizaron equipos digitales validados. Existen otros tipos de medidores, como los de mercurio, que desde hace años están prohibidos para su uso, y los tradicionales (aneroides), que deben ser calibrados periódicamente, situación que no suele ocurrir. Por este motivo, se utilizaron únicamente los digitales.

Las mediciones fueron realizadas por personal capacitado, como enfermeras, técnicos, asistentes o médicos, para asegurar que se lleven adelante correctamente, los resultados se interpreten con precisión y se les brinden las mejores recomendaciones posibles a los participantes.

En total se realizaron 99.491 registros, pero a los efectos de análisis general se contemplaron solo los de aquellos mayores de 18 años que recibieron dos mediciones completas. El total neto fue de 85.296 personas (edad promedio 61 años), de las cuales 40.033 resultaron normo tensas (47%) y 45.263 hipertensas (53%). De estas últimas, 12.128 no conocían su condición (26,8%) y 33.135 tenían diagnóstico (73,2%). De las diagnosticadas, el 97% estaba bajo tratamiento (32.143), 16.092 con su hipertensión bien controlada (50%) y 16.051 (50%) sin controlar su enfermedad. El 3% restante (992 individuos), pese a saberse hipertenso ni siquiera estaba bajo tratamiento. En total, el 64,42% de los hipertensos (29.171) o bien desconocía su condición de base, o conociéndola no se trataba, o pese a estar bajo tratamiento, no tenía bajo control su hipertensión.

Acerca de SAHA

La Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial fue fundada en el año 1992 por un grupo de pioneros y visionarios que, reconociendo a la hipertensión arterial como una afección con un necesario enfoque multidisciplinario, convocaron a colegas provenientes de distintas profesiones y especialidades para que se agruparan en una institución que fuera el marco de estos diversos intereses.

El nacimiento de la SAHA está íntimamente ligado a nombres y personajes de enorme peso científico y académico y de prestigio nacional e internacional. Nada menos que dos premios Nobeles, como Luis Federico Leloir y Bernardo Houssay forman parte del árbol genealógico que posibilitó, en la persona de Carlos Taquini, el origen de nuestra sociedad. También debe mencionarse en ese grupo de investigadores relevantes, al Dr. Eduardo Braun Menéndez, quien describió la angiotensina, en simultáneo con los hallazgos de Irvin Page en Estados Unidos y del Dr. Juan Carlos Fasciolo, quien participó y continuó con las investigaciones en esa área.

Es así que en la década del noventa, de modo casi casual y por la voluntad de dos almas inquietas, comienzan los preparativos para el nacimiento de la SAHA. El encuentro de Carlos Taquini y Emilio Kuschnir, fueron la simiente para el desarrollo de lo que hoy vemos concretado en esta sociedad pujante y prolífica.

Desde otro punto de vista, el crecimiento de la institución, verificado en el incremento del número de socios, ha quedado plasmado, a su vez, en nuestra sede institucional: desde la Casa Museo Houssay, pasando por la sede de la calle Lavalle, a un espacio luminoso y confortable en la calle Perón 1479, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA) designó este 14 de septiembre (14/9) como el ‘Día del Hipertenso’, ya que es una fecha que permite la asociación con los valores de 14/9 (140/90 mmHg), cifra límite a partir de la cual se considera que una persona presenta hipertensión arterial. La iniciativa busca aprovechar esa fecha para invitar a la población a conocer sus niveles de presión arterial y concurrir al médico para recibir tratamiento en caso de alcanzar o superar esos valores.

