Desde hoy lunes 16 al viernes 20 último plazo para retirar las tablets en la capital

Jujuy al día® – Desde hoy lunes 16 al viernes 20, será el último plazo para los adultos mayores o jubilados adjudicatarios de las tablets, que se inscribieron en su oportunidad en el programa nacional “+Simple” del Ente Nacional de Comunicación y que entrega a través de la secretaría de Gobierno de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy

Desde la secretaría de Gobierno Municipal, informaron que queda un poco más de mil aparatos electrónicos que no han sido retirado por los jubilados o personas adultas que son los titulares, entonces ENACOM (Ente Nacional de Comunicación) autorizó a realizar una última convocatoria que va a ser desde el lunes 16 al viernes 20; para eso se va a habilitar teléfonos: 4.000.000 interno 188 o al 4922486 (Delegación Municipal de Villa Jardín de Reyes) donde los adjudicatarios deberán brindar el número de DNI y se les confirmará a qué ahora puedan pasar a retirar su tablet.

Este nuevo llamado a entregar las tablets es exclusivo para los adjudicatarios ya que NO ES UNA NUEVA CONVOCATORIA sino es una oportunidad para no perder el dispositivo ya que las mismas serán devueltas a ENACOM Buenos Aires y las adjudicaciones serán revocadas a los beneficiarios, si no llegaran a retirarlas.

El objetivo de este llamado es entregar los dispositivos en el edificio central de avenida El Éxodo 215 del barrio Luján y en la sede de la Delegación Municipal de Villa Jardín de Reyes, sito en avenida Jorge Cafrune, siendo el único requisito presentarse en forma personal con la fotocopia del DNI para retirar su tablet.

También pueden chequear su adjudicación en la página web de la Municipalidad www.sansalvadordejujuy.gob.ar donde existe un botón del Programa +Simple.

Los dispositivos vienen equipados con un sistema especialmente desarrollado para que los beneficiarios puedan incorporar tecnología y mejorar su calidad de vida.