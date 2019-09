“Mujeres, cámara y acción en la última jornada en el punto de encuentro”

Jujuy al día® – En el marco de las actividades del Festival Internacional de Cine de las Alturas, se llevó a cabo la presentación del libro “Mujeres, cámara, acción. Empoderamiento y feminismo en el cine argentino” de Catalina Dlugi y Rolando Gallego.

Una obra que trata sobre el feminismo en la historia del cine argentino, con relatos de mujeres admirables como directoras, guionista y actrices que fueron respetadas y reconocidas en el mundo del cine, pero que incluso fueron resistidas por los hombres que ostentaban el poder.

Cuanta además como estas mujeres ocupan hoy lugares a los que les ha costado mucho llegar, y además como continúa la lucha por lograr la igualdad. Bajo esa premisa, Catalina Dlugi y Rolando Gallego analizaron el rol de la mujer en la industria cinematográfica local con un la participación de las pioneras hasta las colectivamente organizadas, dispuestas a reivindicar sus luchas, sus derechos y a dejar en evidencia los abusos padecidos durante décadas por parte del sistema patriarcal.

Para llevar adelante esta presentación, los periodistas y autores del libro, convocaron a distintas mujeres que hoy participan del festival y que tienen un rol importante en el cine: Jimena Muñoz, Productora General del festival; Diana Frey, Productora Ejecutiva del festival; Antonella Estevéz, creadora del FemCine; Verónica Calvo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina y la directora de fotografía Kris Niklison.

Cada una de las invitadas pudo contar su experiencia de como traspasaron barreras y llegaron a ser lo que son hoy en día.

“Yo estudiaba Ciencias Económicas, por ese mandato general que teníamos de familia de estudiar una carrera universitaria. Hasta que me cansé y logré hacer lo que me gustaba que era dedicarme a la fotografía y luego al cine. En ese entonces era imposible, pero yo siempre dije y le aconsejo a los jóvenes tengan sueños grandes, porque la vida te lleva por caminos imprevistos. No renuncien a los sueños porque siempre habrá una oportunidad, si uno tiene la tenacidad y la voluntad”, comentó Diana Frey.

A su vez, Jimena Muñoz indicó “debemos empezar a descontruirnos junto con la sociedad para tener otra mirada y otra perspectiva de género. El empoderamiento de las mujeres es un hecho, porque ya no nos quedamos calladas, tenemos más espacios y venimos ganando más equidad en todos los ámbitos”.

A continuación la guionista, actriz y directora, Kris Niklison señaló “yo siempre me manejo con esta frase: Sin saber que era imposible fue y lo hizo. Así fue que hice mi película Vergel, es una película tremendamente femenina. Imaginé una película y luché por ella, fui y la hice. Nada es imposible si uno sueña y hace lo posible para hacerlo”.

Siguiendo con las palabras, Verónica Calvo también comentó su experiencia “Yo siempre quise ser actriz y a pesar que mi padre me dijo tenés que estudiar abogacía, me fui a trabajar y estudiar a Estados Unidos. Seguí mis sueño y lo logré, pude realizar guiones películas etc.”.

Por último, Antonella Estévez, fundadora y directora del FemCine, reflexionó sobre el feminismo “Debemos romper, ¿De dónde vienen esas ideas del patriarcado? Las que nos dicen que los hombres puede hacer unas cosas y las mujeres otra. Hoy es necesario seguir transformando la sociedad y romper con ello”.

Asimismo, agregó “ya que estamos en un festival de cine también debemos decirle a los realizadores que tienen que empezar a cambiar los discursos, porque el cine es fundamental para crear nuestro imaginario y tenemos que hacernos cargos de los mensajes que enviamos”, concluyó.

Cabe señalar que durante la presentación del libro también se pudo escuchar en vivo el comunicado del Colectivo de Actrices Argentinas en donde denunciaron por acoso sexual al ahora exdirector del Centro Cultural San Martín, Diego Pimentel, quien renunció tras la denuncia realizada por Anahí de la Fuente.

Luego de la transición y la emoción que conllevó la misma, las presentes solo pudieron agregar: “Todas las instituciones viejas y que tiene establecido el patriarcado, van a caer, al igual que ese mundo”.

Por otro lado, en las salas de cine las proyecciones continuaron con la presencia de los directores, así fue como los espectadores pudieron disfrutar de un conversatorio con la directora Ana Katz de “Sueño Florianópolis” en las salas del Cine Annuar.

En el Cine Alfa, los directores de Cortos NOA tuvieron un encuentro con el público recibiendo el apoyo y el reconocimiento de los presentes.

El equipo de Cine Móvil junto al “Alturas Móvil” proyectaron por primera vez en la ciudad de Villazón, con una gran concurrencia del público que acudió a ver la función de “Mi obra maestra”.

Por la noche, en el Punto de Encuentro, Giovana Giacopo junto a Ezequiel Daud y Bacho Auad musicalizaron la última jornada de Plaza Vilca ya que el viernes por la noche se llevará a cabo la Ceremonia de Premiación.