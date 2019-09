La australiana Orocobre acordó financiamiento para la segunda etapa del proyecto de litio en Jujuy

Jujuy al día® – La minera australiana Orocobre Limited informó que ya completó la instancia de financiación necesaria para continuar con la segunda etapa de expansión del proyecto Olaroz de explotación de litio en territorio jujeño, informa el sitio Jujuy Económico.

Esta financiación le permitirá aumentar la capacidad de producción de carbonato de litio en aproximadamente 25.000 toneladas por año, hasta un total de 42.500 toneladas, apuntó.

Parte de esa producción se utilizará como materia prima para la propuesta planta de hidróxido de litio que comenzó a construirse este mes en Naraha, Japón, que abastecerá a la industria de baterías de ese país.

La documentación integral para financiar el proyecto entre la compañía, Toyota Tsusho (TTC), Sales de Jujuy, la estatal provincial Jujuy Energía y Mineria (Jemse, Muzuho Bank Ltd y Japan Oil Gas and Metal Corporation (Jogmec) contempló una facilidad de deuda de US$ 180 millones, que se utilizará para continuar con el desarrollo de las instalaciones necesarias para continuar expandiendo las capacidades de las operaciones en Olaroz.

El financiamiento se acordó a un plazo de 9,5 años, hasta el vencimiento al 10 de marzo de 2029; una tasa inferior al 4% anual; y reembolsos de capital semestrales, comenzando el 10 de septiembre de 2022.

Según los términos del acuerdo de suscripción de acciones de enero de 2018 entre TTC y Orocobre, las partes acordaron proporcionar garantías sin respaldo de efectivo para la Instalación.

La firma australiana también acordó mantener US$ 135 millones de efectivo en una cuenta de reserva separada, en un depósito a plazo que devengue intereses y que se puede utilizar para cumplir con cualquier exceso de costos de expansión de la etapa 2, en caso de que ocurran. Al finalizar la expansión de esta segunda etapa, el 82,35% de la garantía de Orocobre – TTC será reemplazada por una garantía de Jogmec, y el depósito en efectivo estará entonces disponible para fines corporativos de Orocobre.