Organización Argentina Mujer mantuvo una reunión con el Vicegobernador

En el despacho presidencial, integrantes de la organización Argentina Mujer, fueron recibidas por el vicegobernador y presidente de la Legislatura, Carlos Haquím y el Dip. Provincial Gaspar Santillán.

Esta organización multisectorial, multipartidaria y multidisciplinaria, está conformada por mujeres de toda la provincia. “Vinimos para hacer una presentación de pedido para una audiencia pública para que todas las organizaciones que trabajan el género, puedan aportar y argumentar él porque es importante la paridad electoral en nuestra provincia y que se logre la adhesión a la Ley Nacional N°27412”, comentó Macarena Peralta, integrante y representante de la organización.

Cabe mencionar, que la Ley N°27412 de Paridad de género en ámbitos de representación política, establece la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios, entre otras cosas de suma importancia y que hacen a la igualdad de género. “Las mujeres no solo empiezan a tener un papel más protagónico en la vida política, sino también en las listas electorales y de esta manera lograr una igualdad y paridad tanto en el ámbito político, como en el social” puntualizó Peralta.

Para finalizar, Macarena Peralta no solo destacó el compromiso de Haquím de continuar trabajando en un tema tan importante para todos, sino que también comentó que en la provincia hubo una demora en la adhesión a la ley del cupo femenino por lo que no quieren que ocurra lo mismo con la adhesión a ésta ley. “Ya son ocho provincias que se sumaron y Jujuy no tiene que ser la excepción”, finalizó.