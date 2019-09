Dejó al hijo de 8 meses con una amiga para irse a pasear y se olvidó de volver

Jujuy al día® – En la localidad de Pampa Blanca, el pasado domingo 1 de septiembre, a primeras horas de la tarde-noche, una joven madre (24 años) llegó al domicilio de una amiga con su bebe de 8 meses en brazos, para solicitarle que lo cuidara hasta las 05:00 de la mañana del día lunes porque ella quería salir a pasear. Cabe destacar que el niño, con 8 meses de vida, aún no se encontraba inscripto en el Registro Civil.

Una vez transcurridas las horas y cumplido el plazo que la madre del niño había mencionado regresaría, la amiga se comenzó a inquietar y a cobrar certeza la sospecha de que su amiga no regresaría, al menos en el horario que prometió estar de vuelta, acudió a la vivienda de sus familiares, los que no solo no sabían nada de la joven madre sino que tampoco quisieron hacerse cargo del bebé.

Las circunstancias le indicaron a la atribulada niñera que debía realizar una denuncia policial pues, aunque ella varias veces ya había cuidado al niño, nunca tuvo este inconveniente. Luego de que realizara la denuncia se presentó una mujer diciendo ser amiga de la madre del bebé y que ella se haría cargo del mismo hasta que su madre regresara.