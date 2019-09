HOROSCOPO PARA SEPTIEMBRE 2019

El Sol se junta con Marte en Virgo, en tanto la luna cumple su ciclo de crecimiento. Esto otorga a Sagitario mucha energía para ordenar metas y prioridades, para intuir el camino hacia la expansión de la vida.

ARIES:

AMOR:

Quieres sentirte útil, para ayudar a todos. Venus te invita a gestionar la vida cotidiana y a cuidar el bienestar de tu entorno. A partir del 14 hay lugar para el diálogo, intercambios. No lo hagas solo, presta atención a lo que te dicen y da un paso hacia el otro, muestra tu afecto a quienes les gustas, Y pueden contar contigo.

EN LO LABORAL:

Haces lo mejor para expresarte mientras administras las finanzas del hogar. Te mueves en la dirección correcta, pero no empujes demasiado a tu alrededor. Entre el 14 y el 22, hay lugar para el diálogo, encuentra las palabras para demostrar a los demás que cuentan para ti. En septiembre, eres serio, aplicado, asumes tus responsabilidades, pero a veces tomas tus deseos fuera de la realidad. Canaliza tus deseos y considera el mundo que te rodea. Cuenta con el diálogo. Te enfocas principalmente en tu trabajo, pero sueñas y pon tu mejor optimismo para no preocupar a tus seres queridos. En septiembre, tendrás entusiasmo y la lucidez suficiente.

Nada afecta tu serenidad en septiembre, te sientes poco preocupado, pero tu actividad moviliza toda tu atención. Un regreso activo en el que demuestras buena voluntad para satisfacer a todos. Ya sea en el trabajo o en el hogar, nadie se queja, mantienes una armonía que todos aprecian. Al final del mes, no impongas tus puntos de vista sin tener a lo demás en cuenta.

En septiembre, tienes mucho que hacer y demostrar en el trabajo y también para dedicarte a tus amores. Sea cual sea tu situación

TAURO:

AMOR:

Tienes la intención de utilizar tu poder de seducción, pero no intentes obtener más de lo que te permiten. No tienes problemas para atraer la atención, pero no te deslumbres con proyectos demasiado fantaseados. A partir del 14, menos centrado en la satisfacción de tus deseos personales, Tauro buscara para ayudar a los demás y muestras una buena voluntad que te hará ganar el reconocimiento de tu entorno.

Aspiras a encontrar tu lugar, a definir los límites que el entorno no debe cruzar, obtienes en septiembre un cielo despejado que te permite expresar tus deseos sin tener la impresión de que cuestionas tu autonomía. Aprovecha esta situación para expresar claramente tus expectativas con cada posibilidad de que queden satisfechos. A partir del 14, eres más sensible a las necesidades de la comunidad y estás dispuesto a responderlas sin sentirse endeudado.

Una emoción sensual a principios de mes: tu magnetismo hace efecto en la pareja. No renuncies a reclamar más libertad, pero lograras reconciliar amor, deseo y autonomía. A partir del día 14, te preocupa el bien común y lo sirves con buena voluntad.

Carismático y atractivo, tienes muchos activos para vivir momentos fuertes. La única precaución es respetar tus deseos de la realidad. Aspiras a realizar un ideal, pero no a cualquier precio, pones límites que te impiden molestar a un juego que al mismo tiempo promete. Antes de comenzar cualquier cosa, revisa tus planes y tamiza la razón para pasar el mes sin ningún problema y terminarlo sin decepciones.

No hay nada que cambie tu potencial de encanto en septiembre, especialmente alrededor del 7, 9, 13 y 19, cuando tu magnetismo y confianza valen mucho. Este es el momento de dejar tu reserva, de olvidar las dudas que te molestan y de probar suerte en el amor. Aprovecha un buen momento para pasar un buen rato, para desarrollar tus enlaces o para crear uno que satisfaga tus necesidades de otras cosas.

EN LO LABORAL:

Si tu encanto es innegable y tus posibilidades de tomar el mes bien acompañado y amado parecen obvias, intentar seguir adelante con tus proyecto, mantenerte en septiembre bien al tanto de los límites que no deben excederse para que tus sueños y proyectos no se esfumen estén atento y das un paso hacia el otro desde el 22.

Tauro es muy buen mes para levantar tu autoestima y seguir tus sueños aprovecha.

GEMINIS:

AMOR:

Venus te invita a redoblar tu buena voluntad para cerrar distintos temas con tu familia, para escuchar a tus seres queridos, Te haces querer mejorar tus vínculos con el entorno, ten cuidado de no imponer nada, incluso con las mejores intenciones del mundo para que tus esfuerzos fructifiquen. A partir del día 15 hay lugar para mejorar la comunicación. Venus realza tu encanto y aumenta tu deseo de amar. En la segunda quincena, prueba tu suerte en el amor, vuelve a encender la llama o elimina un sentimiento de frustración que te acosa desde principios de año. EN LO LABORAL:

Al comienzo del mes, muestras tu autoridad en la familia, aspiras a liderar tus tropas, a gestionar la mejor administración posible. Desde el día 14, te reconecta con deseos que tienes en mente como un nuevo proyecto. En la segunda quincena de septiembre habrá un deseo de seducir, por la cual harás ejercicio que mejore tu imagen

Reduce tus activos para cautivar a quien quieres. Una luna nueva prometedora el día 28 se extiende este agradable momento, para tu mayor placer.

A principios de mes, te ves frenado por un ajetreado diario familiar que se recupera a partir del 14

De septiembre serás atraído por el deseo de mejorar tus condiciones de vida como familia y las reglas de prudencia que debes tener en cuenta para no causar conflicto con el otro que no entiende necesariamente tus intenciones. Quieres lo mejor para los que amas, pero mantén tus pies en el suelo. Desde el 22, Venus exalta tu poder de seducción.

Para cambiar tu situación familiar, aprovecha septiembre para iniciar los cambios o acelerar el movimiento. Sensible a las expectativas de tus seres queridos y ansiosos por mejorar tu vida, te beneficias de un gran apoyo planetario para hacer que tus intercambios evolucionen. Un mes para explotar, para romper con los hábitos que te impiden vivir en armonía.

Un mes y un retorno que te ofrecen muchas oportunidades para amar, seducir, divertirte, pero no perder el sentido de las prioridades.

CANCER:

AMOR:

La corriente fluye a principios de mes, tus proyectos arriesgados son unánimes. Del 14 al 22, escuchas a tus seres queridos, cumples sus expectativas y participas en el nuevo comienzo de tu vida. La luna nueva del 28 te invita a continuar en la misma dirección en las próximas semanas.

Promueve el entendimiento y la comprensión. Tus ideas pasan, tu entorno aprecia el viento fresco que sopla en tu vida diaria. Se acercas a la familia y haces lo mejor para complacer a los que amas.

Para convencer a quien quieras que crea en ti, quédate enraizado en la realidad y mantén conversaciones basadas en la reflexión, incluso en la sabiduría. Sé maduro .en lugar de desperdiciar tus recursos en planes que no contengan sustento. Ten cuidado con las consecuencias si siembras dudas en el entorno que se alejará de ti. Si quieres terminar bien el mes, no exageres y el exceso de confianza que te arrastra demasiado lejos.

EN LO LABORAL:

Con intercambios enriquecedores, la comunicación cambia tus relaciones personales. Enfocarte en escuchar para fomentar la comprensión. Tienes argumentos para presentar tus propuestas: tu principal objetivo es cerrar acuerdos. Esta energía conquistadora y autoridad controlada convence a los que cuentan para que te crean y te sigan. Fin de mes, no insistir en los puntos de detalle, se presentan unos días más tenso, debes esperar un poco.

No dudes en comunicarte en septiembre: puedes iniciar debates útiles y reunir a la familia en torno a objetivos comunes, pero no te muestres demasiado extravagante.

LEO:

AMOR:

Venus te invita a disfrutar de los placeres de la vida, a expresar tus deseos y a intentar todo lo posible para lograrlos durante la primera quincena. Pero mantén el sentido de la proporción para no exceder tu presupuesto. Transmites tus emociones, abres el diálogo, amigo Leo, para acercarte más a tus seres queridos y hacerte comprender.

Estás centrado en los cambios en tu estado social en lugar de tu amor a principios de mes. Luchas por obtener lo que exiges y gastas tu energía para lograr tus fines, no tienes mucho tiempo para dedicarte a los demás. A partir del 14, Venus induce a los diálogos cómplices, tendencia confirmada a finales de mes, por una luna nueva que favorece los intercambios afectivos

EN LO LABORAL:

Con grandes oportunidades de materializar tus proyectos .Éxito profesional o éxito financiero, muestras la fuerza necesaria para que tus anhelos se cumplan y tus sueños se hagan realidad. Al final del mes, debes cuidar tu comunicación.

En septiembre, recibirás hermosas noticia de alguien quien amas o te gusta. Una sola desventaja podría surgir y es la tendencia a tomar tus deseos por órdenes y no por el camino correcto.

VIRGO:

AMOR:

Venus en tu signo exalta tu poder de seducción para derretir corazones, pero no aproveches esta deliciosa tendencia para manipular a tus seres queridos e imponer tu visión del mundo. A partir del día 14, utiliza tus recursos para mejorar tus condiciones de vida, será necesario definir el límite entre tus deseos y los límites de la realidad para florecer, amigo Virgo, haciendo felices a todos.

Embarcas al otro en tus sueños y proyectos, compartes tu sed de cambio, evolución. A principios de mes, nada te detiene en la búsqueda de un ideal. El día 14, Venus despierta tu deseo de disfrutar de la vida. Te arriesgas a gastar dinero en tus seres queridos, en busca de atención y recompensa. La luna nueva del 28 te da una gran oportunidad de terminar el mes con estilo.

Con la pareja, en septiembre, te movilizas para realizar tus aspiraciones en un clima cómplice, superas los límites y utilizas tus activos de manera inteligente. Este es el momento de sorprender al otro e invitarle a seguirte hasta el fin del mundo.

EN LO LABORAL:

No te falta encanto ni recursos para cautivar a tu entorno, pero ten cuidado con el exceso de control y no abuses de tu poder de seducción para imponer tus deseos. Mantener el sentido de la medida y tu lucidez que evitarás señalar tus aspiraciones personales. Para mejorar tus condiciones de vida, no tomes un atajo y reduce tus ambiciones, de lo contrario, probablemente se haga un llamado al orden.

LIBRA:

AMOR:

Sin duda, has estado pasando por una fase de gran cambio por un tiempo. Ya sea interno o en otros ámbito, piensas y mide las consecuencias y así tomar decisiones acertadas. A partir del día 14, eres más libre para amar sin reparos. Hasta el 22, disfruta de tu poder de seducción para abrir un nuevo capítulo de tu vida emocional en las mejores condiciones posibles.

En pareja, arregla alguna agitación que desafía algunas conductas hereditarias del pasado. Apuesta al comienzo del mes para pensar en tu impacto en la relación. Desde el día 14, Venus despeja tus dudas y vacilaciones e inculca el deseo de vivir plenamente el presente, y decides qué es bueno para ti y qué quieres compartir con el otro.

Saturno oscurece la imagen del plan íntimo y familiar, toma medidas, decisiones y evita errores para aligerar un poco el clima este año. Sobre todo, evita hablar demasiado antes de haber medido el alcance de tus intervenciones y tu efecto en las personas que te rodean. Tus palabras a veces van más allá de lo que piensas, reflexionan antes de comenzar debates que no se entenderán o serán mal interpretados. Puedes estar en problemas con tu familia si eres demasiado optimista sobre una situación que requiere reflexión. Al final del mes, Venus te da toda la gracia y te permite expresar tus sentimientos de una manera más clara.

EN LO LABORAL:

Te beneficiarás de las reflexiones que serán de gran beneficio para tu futuro en las relaciones laborales. Plutón te empuja a dibujar una línea en el pasado, sobre lo que te impide evolucionar. En septiembre, te tomas el tiempo de hacer las evaluaciones necesarias para encontrar soluciones constructivas y hacer que las cosas sucedan. Asegúrate de que, al final del mes, no desperdicies estos grandes avances hablando demasiado o imponiendo tus ideas y conclusiones a todos.

Un mes compartido entre reflexión e iniciativas para tomarse con la mayor calma posible. Para iniciar un nuevo ciclo emocional.

ESCORPIO:

AMOR:

Con la cabeza y el corazón llenos de proyectos. Venus exalta tus deseos, no tienes problemas para convencer a quién te gusta para que te siga si te cuidas de mantener el sentido de la proporción. A partir del día 14 hay lugar para la reflexión constructiva. Revisas tus perspectivas futuras y te tomas el tiempo para mirar hacia el pasado y evitar repetir errores.

Sientes la necesidad de cuestionar tu funcionamiento emocional, disfrutas el comienzo del mes para lanzar proyectos que probablemente abran tu vida en horizontes más amplios. No te falta energía ni determinación para despejar el camino. A partir del día 14, la reflexión es necesaria. Escucha tus deseos más profundos para lanzar otro ciclo emocional sobre una base sólida.

EN LO LABORAL:

Analiza cualquier proyecto que se te presente, calcula los costos antes de embarcarte en una iniciativa más costosa de lo esperado. Sueñas en voz alta, sin importar tus verdaderos medios y debes revisar tus planes, incluso si te sientes frustrado. Si tus ideas son emocionantes, deben reducirse para adaptarse a tus posibilidades

Tus perspectivas sobre la vida y tus relaciones están experimentando cambios profundos, apuesta en septiembre para acelerar tus entendimientos, considerarás el futuro y tus vínculos de manera diferente.

Miras hacia el futuro y aspiras a abrirlo a tu idea. Entonces, acuerda evaluar tus proyectos con razón y prudencia.

SAGITARIO:

AMOR:

Hasta el 14, brillas en la sociedad en lugar de cultivar una privacidad relegada a un segundo plano. Cuenta con Venus para que sirva a tus intereses públicos, no abuses de tu encanto para robarles el show a todos. Esto podría minar tu popularidad. Te preocupa más tu vida privada y tus planes sociales.

Has vuelto a la carretera y tienes poco tiempo para dedicarle a tu vida privada. El día 14, Venus te invita a reconectarte con el otro a través de planes reales. Hasta el día 22, el delicioso planeta aumenta tu deseo de proyectarte hacia un futuro que te inspire. Disfrutas de un clima favorable y no es la luna nueva del 28 lo que dirá lo contrario. Confirma esta tendencia y te permite terminar el mes con toda la emoción

EN LO LABORAL:

El espíritu libre a principios de mes: te espera una respuesta ajetreada y tienes mucho trabajo para proyectar. Por otro lado, a partir del día 14, colocas los proyectos fáciles que estimularán el deseo con un socio para seguirte hasta el final.

En septiembre, tu sed de resplandor termina por meterte en problemas en lugar de reconocer lo que codicias. Tiendes a presumir, a riesgo de molestar o sembrar el desorden con la familia: tus seres queridos se sienten impotentes. Explícales que estás luchando por ellos, para defender sus intereses comunes. No estoy seguro de que te crean, pero terminarás el mes como empezaste.

Ten cuidado con los excesos de entusiasmo que despiertan sospechas y hagan que lo demás dude de tu interés en ellos. Facilita la reconciliación. Un final de mes propicio para salidas con amigos y reuniones.

CAPRICORNIO:

AMOR:

Enfatiza la razón para cambiar tu amor y los principios sobre los cuales deseas construir. Para seducir, evita las extravagancias y mantente fiel a tu naturaleza prudente. Estarás ansioso por brillar en la sociedad y relegar tus aspiraciones amorosas a un segundo plano. El tiempo para encantar a tus interlocutores, parejas sociales y preparar el terreno, para diciembre.

Urano te empuja a devolver tu amor, no a ronronear, sino a desafiar a la relación para que se renueve. Apuesta por una situación favorable a la evolución de los sentimientos a principios de mes. A partir del día 14, preferirás brillar en el trabajo .Venus te invita a que te veas y la luna nueva del 28 confirma la tendencia. La segunda quincena del mes dedicaras a promover tus méritos más que a la búsqueda de nuevas sensaciones en el amor.

EN LO LABORAL:

Tendrás mucho que hacer en el trabajo para dedicarte a la búsqueda de nuevas oportunidades.

Un proyecto te agita, sientes una necesidad imperiosa de pasar una página, debes prestar atención a lo que dices en septiembre, no estás a salvo de malentendidos, que podrían degenerar y costarte. Tiendes a ignorar las reglas que gobiernan una relación comercial. Si te comunicas bien, haces que los demás entiendan que necesitas cambiar tu historia en septiembre. Pero si das la impresión de que le estás dando el toque final a otra versión de tu existencia, ten cuidado. Tienes que jugar limpio y tranquilizar a los que te quieren y respetan.

Plutón no te facilita las cosas y te insta a abandonar los esquemas del pasado que ya no corresponden a lo que eres, en septiembre un precioso acompañamiento del cielo les favorece la evolución de tus relaciones afectivas. La oportunidad de construir vínculos más profundos entre sí, para elevar el nivel de la relación y la calidad de tus intercambios.

Te estás acercando al comienzo de una temporada donde ampliara tus horizontes o experimenta las historias que más te convengan, este mes tendrás un arsenal que puede ayudarte a alcanzar tu meta.

ACUARIO:

AMOR:

Los deseos son exaltados, cuando Venus aumenta tu deseo de todo. Ya sea hacer las cosas con tu familia o repensar tu enfoque de amor en base a lo que has aprendido, cuenta con esta primera quincena para exponerte a emociones fuertes. Desde el 14, Venus te invita a cambiar la relación, aspiras a darle sentido a tu dúo o encontrar un alma gemela capaz de expandir tus horizontes, y hacer retroceder tus limitaciones.

Apuesta a principios del mes para cambiar la situación que te preocupa. Especialmente con tu familia: es hora de poner fin a las condiciones de vida que ya no te satisfacen. Ya sea que te estés moviendo, rompiendo o comenzando un romance, sabes qué hacer para que todo suceda en el mejor de los casos. Venus te muestra la manera de plantear los debates, resolver de manera amistosa un posible procedimiento o embarcar al elegido de tu corazón. Tienes que redefinir tu lugar, incluso si tienes que hacer un barrido limpio.

Buscas emanciparte de un sistema familiar que ya no te conviene. Cuenta a principios de septiembre una situación favorable a tus aspiraciones de libertad para transformar tu sistema y reemplazarlo por uno que te permita expresarte plenamente, incluso deshacerte de parejas que no te hacen feliz. Desde el día 14, Venus facilita los intercambios y te ayuda a pasar tus mensajes sin problemas. La luna nueva del 28 confirma esta feliz tendencia.

EN LO LABORAL:

Analiza tus deseos y tus proyectos para no sentirte decepcionado por el giro que podrían tomar si no consideras el mundo y sus límites. No estás lúcido en septiembre, crees que tus sueños son reales. Evita envolverte en una idea, un proyecto o un amor sin haber pasado la prueba del tiempo. Ten cuidado con las ilusiones perdidas y los posibles contratiempos si entras en una historia mal calculada. Si aprendes de tus experiencias, terminarás este mes decepcionante en sintonía con un futuro que promete.

Si no quieres causar problemas, abandona cualquier excentricidad que termines pagando caro este mes. Si te sientes frustrado en tus expectativas, espera hasta el final del mes cuando tus horizontes sean claros y renueves tu discernimiento.

Este mes, puedes vivir, cumplir deseos que coincidan con tus tendencias más profundas. Plutón te obliga a trabajar en ti mismo y lo que te motiva o te impide avanzar. Cuenta con unos planetas para satisfacer tus sentimientos y emociones y ayudarte a superar ciertos temores y complejos.

El regreso te permite expresar libremente quién eres y qué quieres. Ya sea rompiendo con el pasado, haciendo un nuevo proyecto o liberando tu sensualidad, ten fe en tu capacidad para lograr tus aspiraciones, pero no excedas los límites.

PISCIS:

AMOR:

Estableces intercambios fuertes y constructivos con el otro. Se trata de emprender proyectos conjuntos, para abrir juntos un futuro inspirador. Depende de ti liderar los debates en un ambiente cálido sin buscar pleito, Desde el día 14, Venus sopla un poco de sensualidad sobre tus amores, la oportunidad de reavivar la llama o despertar el deseo. Puedes contar con tu encanto para negociar beneficios financieros o sociales sin problemas y con éxito.

Aspiras a enriquecer tu comunicación con tu pareja, incluso para empujar el protocolo. Puedes hacerlo a principios de mes: te escucharan y apreciaran tu originalidad. Ya sea que estés reavivando la llama o encendiéndola en el corazón de alguien, cuenta con el delicioso planeta Venus para aumentar tu impulso y tu éxito. La luna nueva del 28 te da unos momentos de hermosa complicidad con el otro.

Disfruta de la bendición de Venus para celebrar la unión de corazones y cuerpos y la luna llena de tu historia de amor para terminar el mes con estilo.

EN LO LABORAL:

No exijas demasiado. Ya sea profesional o en lo laboral, no consideres contingencias. Desconfía de la tendencia a acelerar el movimiento, incluso si ejerces presión sobre quien es tu superior. Ciertamente, tus proyectos valen la pena, pero dependen del tiempo y no de tu autoridad para lograrlos sin dañar tus relaciones personales y sociales. Mantén un diálogo constructivo que te permita construir sobre sólido. Al final del mes, puedes terminar tenso para que te escuchen. Venus te invita a reconectarte con una sensualidad más explícita y un sentido más agudo de la estrategia.

Deseas que un proyecto se haga realidad, pero no pongas a todos a trabajar para ti. Apuesta a tiempo y con honestidad para convencer y causar entusiasmo en el resto de la gente. La comunicación es tu mejor herramienta en septiembre para persuadir al otro para que se una a tus futuros clientes. Tu destino toma un giro decisivo y puedes contar con tu escucha para mantener un diálogo constructivo con quien tocas y quieres convencer. Se persuasivo pon tu encanto, tu determinación y tu entusiasmo y te ayudara a marcar la mente y el corazón. Este es el momento para hacer que los que amas te crean y te sigan.

En septiembre, te beneficias de muchos los roles cósmicos para defender tu causa, pero no seas demasiado complaciente contigo mismo y deja un poco de espacio para el otro en los debates.