Cómo darte cuenta quién te bloqueó en WhatsApp

Jujuy al día® – Existen cinco maneras de darse cuenta que algún contacto te ha bloqueado en el servicio de mensajería.

WhatsApp y por ende todas las redes sociales o apps de mensajería disponen de funciones para bloquear a otros usuarios.

La prueba más segura para conocer si un contacto ha bloqueado a otro es intentar añadirlo a un grupo de WhatsApp.

Existen motivos, por lo tanto, para bloquear a un contacto. Sin embargo, a veces, algunos usuarios han sido bloqueados sin ni siquiera darse cuenta y sin ningún motivo aparente. Y lo peor es que se han percatado de que han sido bloqueados quizá porque han sido informados por un tercero.

No obstante, un usuario puede conocer por sí mismo si ha sido bloqueado por un contacto en WhatsApp, teniendo en cuenta estas cuatro pistas:

–No aparece la foto de perfil. Cuando se bloquea a un usuario en WhatsApp, este ya no puede ver la foto de perfil. Por otro lado, hay algunos usuarios que ocultan su foto de perfil o directamente carecen de ella. Sin embargo, existe la posibilidad de que el motivo por el que un usuario no vea la foto de perfil de un contacto es porque este lo ha bloqueado. También existe otra opción: el usuario tiene configurada su foto de perfil para que solo la vean sus contactos guardados. Aquellos que no estén en su lista no podrán acceder a la imagen.

–Imposible añadirlo a un grupo. Esta es una prueba infalible. Para que un usuario conozca de forma definitiva que un contacto le ha bloqueado, lo único que tiene que hacer es crear un grupo de WhatsApp e intentar añadir al contacto en cuestión. Si WhatsApp informa de que no puede realizar esa acción es probable que el usuario haya sido bloqueado.

–El mensaje no se entrega. Otro indicio por el que un usuario ha podido bloquear a otro es porque nunca llegan los dos ticks; es decir, el mensaje no se entrega. En el caso de los ticks azules no hay problema, ya que esta opción se puede desactivar.

–Imposibilidad al llamar. Si un usuario no puede llamar a uno de sus contactos, es otro indicio de bloqueo. Cuando un usuario bloquea a un contacto, este no puede realizarle llamadas.

–No aparece en línea aunque esté en línea. Si por ejemplo un usuario observa que uno de sus contactos está hablando por un grupo común, pero, a la vez, no aparece información sobre su conexión en el chat individual, es porque el usuario ha sido bloqueado. No siempre que no aparezca la conexión del usuario es indicio de bloqueo, ya que la conexión se puede desactivar y ocultar, pero la información de conexión cuando está en línea en ese momento sí que siempre aparece. Si no lo ves… te han bloqueado.