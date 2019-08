Jujuy es el lugar con más casos de disgenesia auditiva en el mundo

Jujuy al día® – La afirmación se desprende de un estudio elaborado por reconocidos especialistas en otología y audición de Córdoba, resaltando que 20 de cada 10.000 chicos nacidos en el norte argentino padecen esta patología. En el mundo, la incidencia desciende a 1 a 3 cada 10.000.

Lo más importante: existen soluciones.

La disgenesia auditiva es una malformación del oído que puede generar pérdida de audición severa. Se caracteriza por la inexistencia parcial o total del oído externo y/o del conducto auditivo. Quienes la padecen, suelen verse afectados por una hipoacusia de tipo conductiva.

Sin embargo, el diagnóstico y tratamiento a tiempo es fundamental para garantizar el correcto desarrollo del lenguaje, el aprendizaje y la sociabilización.

En este sentido, el Dr. Mario Zernotti, Jefe de Otorrinolaringología del Sanatorio Allende de Córdoba y la Dra. Fernanda Di Gregorio, Directora Médica del Grupo Ótico, lideraron un estudio que ubica al norte argentino entre los lugares con más casos de disgenesia auditiva del mundo. En concreto, se estima que 1 de cada 500 nacidos en dicha zona poseen esta patología. Si bien las posibles causas están siendo investigadas por los profesionales de la ciudad de Córdoba; la elevada altitud geográfica y las condiciones genéticas, podrían dar lugar a una mayor predisposición de esta patología en el Norte Argentino.

ADHEAR es un novedoso sistema de conducción ósea no implantable que ofrece una manera sencilla de tratar la pérdida auditiva conductiva o unilateral. ADHEAR es la primera solución auditiva de su tipo en la industria y especialmente útil para las personas con disgenesia auditiva que no son aptas o no desean someterse a una cirugía de implante de conducción ósea.

El sistema tiene dos componentes externos: un adaptador de adhesivo y un procesador de audio. Este último, capta las ondas de sonido, las convierte en vibraciones y las transmite al hueso por medio del adaptador adhesivo que se coloca detrás de la oreja. El hueso transfiere las vibraciones a través del cráneo al oído interno, donde se procesan como sonido normal. A diferencia de otros dispositivos de conducción ósea, todos los componentes del sistema son fáciles, cómodos y seguros de usar, manteniendo y transmitiendo el sonido al oído interno sin aplicar presión sobre la piel.

Como parte del proyecto de investigación, la compañía MED-EL realizó en la provincia de Jujuy, la entrega de 12 ADHEAR a niños con disgenesia auditiva de entre 5 y 16 años. Estos niños del departamento de Ledesma y San Salvador, pudieron aumentar sus niveles de audición y estimular su capacidad auditiva; logrando un impacto directo en el desarrollo cognitivo, social y en su calidad de vida.

Acerca de MED-EL

MED-EL Medical Electronics, con sede central en Innsbruck (Austria), es líder mundial en tecnología de implantes auditivos, y su misión es la de superar la pérdida de audición como una barrera para la comunicación. La compañía fue fundada por los pioneros de la industria Ingeborg y Erwin Hochmair, cuya innovadora investigación llevó al desarrollo del primer implante coclear (IC) multicéntrico microelectrónico del mundo, que se implantó con éxito en 1977 y fue la base de lo que hoy se conoce como el CI moderno. Esto sentó las bases para el crecimiento de la compañía en 1990, cuando contrataron a sus primeros empleados. Hasta la fecha, MED-EL ha crecido hasta contar en la actualidad con más de 1.900 empleados y 30 sucursales en todo el mundo.

El implante coclear fue y sigue siendo el primer sustituto artificial de un órgano sensorial: el oído. Actualmente, MED-EL ofrece la más amplia gama de soluciones implantables y no implantables para tratar todo tipo de pérdida de audición, lo que permite a las personas en 123 países disfrutar del don de la audición con la ayuda de un dispositivo MED-EL. Las soluciones auditivas de MED-EL incluyen sistemas de implantes cocleares y de oído medio, un sistema combinado de implantes auditivos de estimulación acústica eléctrica, implantes auditivos de tronco encefálico, así como dispositivos de conducción ósea quirúrgica y no quirúrgica. Para más información: www.medel.com/esl