Vecinos de Puesto del Márquez y Eva perón piden un semáforo

Esquina de Puesto del Marquez y Avda. Eva Perón

Jujuy al día® – Sr intendente en la calle Puesto del Márquez y Eva Perón hace falta un semáforo. No se puede vivir así hay mucho peligro. Los vehículos pasan a alta velocidad, no respetan al peatón, no podemos ni cruzar la calle porque es un peligro, es calle de nadie.

Por la noche hay picadas, nadie controla. Pasan los camiones y colectivos. Es insalubre. Vivimos en el barrio gente adulta.

Puesto del Márquez debería ser una sola mano, es un peligro ya atropellaron a niños y ancianos.

Hay árboles que miden más de 12 metros pueden caerse y romper las casas. Los vehículos estacionan donde quieren no respetan ni el garage, uno quiere salir de urgencia y no puede.

Según las boletas de los impuestos el barrio es una zona residencial y no pasa ni la gente de limpieza en la calle.

Hace como 13 años hicimos una nota pidiendo respuesta, sin embargo nunca me respondieron nada.

Es ilógico como en la calle Puya Puya hayan puesto un semáforo si no es necesario, siendo de mayor urgencia la instalación del mismo en las calles antes mencionadas. Sin más que decir espero que se preocupe y de una solución a los vecinos del Barrio San Pedrito.

Carlos González