Jujuy obtuvo un lugar en el Torneo de Deportes Electrónicos

Estudiante de la Facultad de Ingeniería fue subcampeón de Torneo de Deportes Electrónicos de la Liga Universitaria Argentina

Jujuy al día® – Silvano Vela, estudiante de la carrera Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería (FI) de la UNJu obtuvo el segundo puesto frente al representante de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en la categoría Clash Royale en el Torneo de Deportes Electrónicos de la Liga Universitaria Argentina perteneciente a la Asociación de Deportes Electrónicos y Electromecánicos Argentina (ADEEMA). El Torneo se disputó el pasado 9 de agosto del corriente en la ciudad de Buenos Aires, en cuatro categorías: League of Legends, Clash Royale, FIFA 19 y Hearstone, y contó con alrededor de cincuenta participantes de distintas Universidades del país.

En cuanto a su participación, el jujeño estudiante de la carrera Ingeniería Industrial, Silvano Vela, contó de su participación “logré llegar en segundo lugar de lo que se llama Clash Royale que es un juego de estrategia en donde uno busca derrotar al oponente directamente, y el juego tiene una modalidad usualmente que es on line pero en este caso lo hicieron presencial para agregarle un poco de picardía por así decirlo, donde son otras cosas las que juegan porque cuando uno está on line en su casa es mucho más sencillo pero cuando uno ve frente a frente al rival es mucho más difícil, uno entra a ponerse nervioso”, precisó. En esa línea, dijo estar “muy feliz por haber representado a la Universidad pero un poco triste porque soy medio competitivo y me hubiera gustado ganar”.

Además, hizo saber sobre su trayectoria en el juego, “en este caso no es mi primer Torneo de juego, ya venía jugando en Jujuy y ya he ganado varios Torneos de lo que sería en Clash Royale, también he participado en otros Torneos Internacionales de Clash Royale y me ha ido bien”, señaló y añadió que “en una oportunidad salí segundo también y perdí la oportunidad de ir a España y el premio que eran 8000 euros en ese entonces, y mi rival de ahora en la final, fue mi rival en esa semifinal y yo le gané así que en esta instancia tuvo su revancha, me ganó a mí”. Y narró sobre su interés y experiencia en los juegos electrónicos “yo al juego no lo conocía y cuando apenas estaba saliendo, mi hermano me lo recomendó yo me rehusaba a jugarlo porque no me gustaba hasta que un día lo probé y me gustó mucho, y fue muy adictivo en ese entonces porque era como furor, lo empecé a jugar demasiado, y de a poco conocí gente que lo jugaba de manera más competitiva y de ahí jugué en varios equipos eSport internacionales y nacionales”.

Sobre este tipo de torneos, expresó “en este momento el torneo de la LUA es nuevo y lo van a hacer tradición, se está normalizando este torneo de deportes electrónicos, por ejemplo cuando yo empezaba eran muy pocos los torneos que habían y todos se mataban por ganar y ahora hay un montón y hay muchas empresas que se dedican a sponsorear este tipo de eventos que lo hace mucho más atractivos, también ahora son mucho más profesionales los equipos, e incluso hay jugadores a los que le pagan un montón para jugar”, indicó Vela. Y en cuanto a su próxima participación, dijo “como ahora empieza el cuatrimestre se me hace difícil darme tiempo para jugar, siempre que he competido me ha ido bien en el juego ha sido en el tiempo de las vacaciones que tengo mucho tiempo libre pero lo primordial para mí es la Facultad así que por lo menos lo voy a dejar más tranquilo al juego hasta las vacaciones y si hay algún evento importante voy a participar”, aseguró. Por otro lado, alentó a que “los chicos que juegan este juego que se animen para pasar el tiempo y disfrutarlo”.

Asociación de Deportes Electrónicos y Electromecánicos Argentina (ADEEMA) es una asociación civil sin fines de lucro, constituida con el objetivo de fomentar los Deportes Electrónicos y Electromecánicos en el país. Apuntamos a generar un impacto a través de nuevas alternativas de entretenimiento y nuevos espacios de integración social, cultural, educativo y deportivo. El Torneo de la Liga Universitaria Argentina de deportes Electrónicos se llevó delante en tres etapas: Clasificatorias internas, Fase entre universidades y Finales presenciales.

Tilcara: Gran Marcha Evocativa y «quemazón rememorando el Éxodo Jujeño

Jujuy al día® – El día de hoy a partir de las 20:00 horas en playas del Río Grande se llevara a cabo la representación del Éxodo Jujeño en la cual participarán vecinos e instituciones del pueblo.

La noche tilcareña se vestirá de historia norteña ya que se realizará una representación histórica en las playas del Río Grande conmemorando el Éxodo Jujeño la cual se la visibilizará con el «quemazón» de chozas y una marcha evocativa desde el Río Grande hasta la Plaza Central Coronel Manuel Alvarez Prado por parte de vecinos e instituciones del pueblo.

La quemazón será en la playa del Río Grande, lugar en donde se construyeron chozas representando a la ciudad de Jujuy por parte del personal municipal, para luego continuar por las calles tilcareñas hasta llegar a la Plaza Central.

Ponchos, sombreros carretas bandas de Sikuris y demás elementos brindaran un colorido a este evento que ya se ha tornado cultural por el hecho de que se realiza año tras año y que revaloriza la gesta heroica que realizo el pueblo de jujuy y sobre todo la gente de la quebrada y sus gauchos.