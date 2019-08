Jujuy: duro planteo de la UTA

Jujuy al día® – Tras conocerse que el gobierno de la provincia, a través de un decreto, modificó la Ley 4175/85 “Régimen del Servicio Público de Transporte”, respecto al cómputo de la antigüedad de las unidades, en una entrevista con nuestro medio, el Secretario General de la UTA Jujuy, Sergio Lobo, habló sobre el estado de las unidades que circulan en la provincia, las cuales ponen en potencial riesgo a los usuarios y trabajadores.

Además consideró que la modificación de la ley de transporte es positiva.

Sergio Lobo, titular del sindicato, comentó la decisión del gobernador de modificar esta ley, señalando que actualmente “no hay ninguna empresa que haya podido actualizar unidades de transporte. Denunciamos que hay unidades, por ejemplo en el transporte público de pasajeros, que no tienen los debidos mantenimientos y esto puede producir que los trabajadores e incluso los usuarios corran el riesgo de que ocurra algún accidente”.

Recordó “días pasados volcó un colectivo de Andes Bus por falta de mantenimiento de unidades. Le vendría bien a la provincia que se renueven unidades de transporte tanto urbano como provinciales”.

Lobo dijo que una sola unidad de transporte, con la suba del dólar, puede costar entre 8 y 10 millones de pesos, y marcó que los empresarios aducen que “por la situación de crisis en el país y en el transporte no tienen posibilidades de comprar repuestos, que están dolarizados, y menos pensar en renovar unidades de transporte”.

Asimismo, consideró que la iniciativa de cuantificación y control será positiva; “todo lo que se hace tiene un motivo, un fin. En este caso sería renovar las unidades. Actualmente muchas empresas tienen unidades que incluso están vencidas para prestar servicio público, aunque hay una prórroga de dos años para seguir utilizándolas”.

Por otro lado, dijo que aún no fueron convocados para reunirse nuevamente con el gobernador Morales, y considera que el encuentro se concretaría el hoy y mañana “no sabemos si con el gobernador pero con funcionarios así avanzamos en este tema. Tanto ellos como nosotros no podemos esperar, está vencido el mes de julio y todavía no hay empresas que hayan podido pagar todos los salarios o pagar el aumento. La reunión se concretará para determinar de qué manera el gobierno colabora para que esas empresas paguen”.