Jujuy: escuela del interior festejo sus 100 años

Jujuy al día® – La comunidad educativa de la Escuela N° 318 «San Rafael» de Villa Monte, celebró su centenario, junto a la ministra de Educación Isolda Calsina, con una emotiva fiesta.

Al hablar de la institución Calsina, manifestó que “es una escuela hermosa que reunió a toda la comunidad, ex alumnos, ex docentes, directivos, a todos aquellos que pasaron mucho tiempo en la institución y han dejado huellas en este lugar, creando vínculos de afectos y creando una relación de amor”.

La ministra destacó que “nos hemos juntado a homenajear a todos esos hombres y mujeres que a largo del tiempo, ejerciendo la docencia, han sido referentes de esta escuela, trabajando en forjar valores y conocimientos a la juventud de este lugar”.

Por su parte, Elda Gloria Labra, directora de la Escuela N° 318, agradeció a las autoridades del Ministerio de Educación, a la intendencia de Palma Sola y a todas las personas que colaboraron para poder llevar a cabo el festejo del centenario.

Además, comentó que “la escuela fue fundada el 10 de abril de 1919 y en su primera instancia se denominó Escuela Nacional N° 98, luego con el transcurso de tiempo pasó a ser Escuela N° 318 San Rafael”.

Para sus alumnos expresó que “nunca dejen de soñar, deben seguir en el camino del aprender y no olvidarse de su pueblo”.

En cuanto al acto indicó que “sobrepasó todas mis expectativas, estoy totalmente emocionada, no creímos que podíamos lograr esta convocatoria y éste estado de ánimo en las personas, y compartir los sentimientos que fluyen y están a flor de piel”.

Durante el encuentro se descubrió un mural, pintado por un empleado público de la municipalidad. También se descubrieron placas conmemorativas, una por el Ministerio de Educación y otra por ex docentes.

Se escucharon palabras de un ex docente y de un ex alumno. Además, uno de los momentos más emotivos fue cuando dos ex alumnas de la promoción ’59 entregaron un cuadro y un libro, producidos por ellas, a la institución.

El acto se completó con la presentación de números alusivos, por parte de los alumnos de la institución y por el canto del feliz cumpleaños de todos los presentes.